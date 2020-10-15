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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.10.2020 - 16:52 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha kurtardı

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Son dakika haberi: Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha kurtardı
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Azerbaycan ordusu, 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

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