Son dakika haber: Tenerife'deki karantina oteli görüntülendi

Milano'dan eşi ile birlikte tatile İspanya Tenerife'deki bir otele gelen ve 6 gün boyunca tatil yaptıktan sonra corona virüs test sonuçları pozitif çıkan bir İtalyan doktor nedeniyle bin kişilik otel karantinaya alınmıştı.

H10 Costa Adeje Palace isimli otelde şu an bin tatilci bulunuyor. Sağlık otoriteleri oteldeki karantinanın 14 gün süreceğini açıkladı.

Yabancı ajansların paylaştığı otelin içerisinden çekilen görüntülerde yaşananlar gözler önüne seriliyor.

Karantina altındaki otelde çalışanlar da dahil herkes maske takıyor ancak tatilciler günlük rutinlerinden de geri kalmamaya çalışıyor.

Havuz kenarında koruyucu maskeli tatilcilerin yürüyüş yaptığı ve güneşlendiği anlar kameralara yansımış vaziyette.

OTELDE POLİS BEKLİYOR

Otelde konuklar Martın 10'una kadar kadar karantinada kalacak. H10 Costa Adeje Palace'ın girişinde polis ekipleri nöbet tutmaya başladı.

Virüsün yayılmasını önlemek adına konuklar otelden çıkamıyor. Tatilcilerin gidebileceği tek yer dört yıldızlı oteldeki yatak odaları ve ortak kullanım alanları.

"EVİMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Otelde karantinada olan 18 yaşındaki bir hemşirelik öğrencisi, "Evimize dönmek istiyoruz. Hiçbirimizde virüs belirtisi yokken burada 14 gün boyunca kalmaya anlam veremiyoruz. Geri döndüğümüzde de belki bizi tekrar karantina altına alacaklar." ifadelerini kullandı.

18 yaşındaki hemşirelik öğrencisi, 'Şimdi eve gelmek istiyoruz. Hiçbirimizin semptomları olmadığı ve sonra geri döndüğümüzde izole ettiğimiz iki hafta boyunca burada kalma noktasını görmüyoruz. '

VİRÜS AVRUPA'YA İTALYA ÜZERİNDEN YAYILDI

Avusturya’nın Tirol kentinde yaşayan bir İtalyan çiftte korona virüsüne rastlandı. Çiftin evi mühürlenirken, birinin çalıştığı otel ise karantinaya alındı.

İsviçre’nin İtalya sınırında bulunan Ticino kentinde yaşayan 70’li yaşlardaki bir kişide de korona virüsü tespit edildi.

Söz konusu kişinin 15 Şubat’ta İtalya’nın Milano kentinde bir etkinliğe katıldığı kaydedildi. Hırvatistan’da ise İtalya’dan yakın zamanda dönen bir kişide korona virüsü tespit edildi. Fransa ve Almanya da ilk korona virüsü vakalarının görüldüğünü açıkladı.

BREZİLYA’DA İLK VAKA

Latin Amerika ülkesi Brezilya’da da ilk korona vakası tespit edildi. Virüsün tespit edildiği kişinin 61 yaşında olduğu ve yakın zamanda İtalya’da bulunduğu kaydedildi. Sao Paulo’da yaşayan hastanın bir kez daha testten geçirileceği öğrenildi.