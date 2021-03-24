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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 24.03.2021 - 12:41 | Son Güncelleme:

Son dakika haber: Merkel'den koronavirüs adımı: Acil toplantıya çağırdı

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Son dakika haber: Merkel'den koronavirüs adımı: Acil toplantıya çağırdı

Almanya Başbakanı Merkel çarşamba günü koronavirüs nedeniyle acil bir toplantı yapacak.

İlk olarak 2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) salgını gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Koronavirüs pandemisinde üçüncü dalganın yaşandığı Avrupa'da kısıtlamalar geri geldi.

Pandeminin etkisi artırdığı ülkelerden birisi olan Almanya'da Başbakan Merkel'den flaş bir adım geldi.

Merkel çarşamba günü koronavirüs nedeniyle acil bir toplantı yapacak.

Ayrıntılar geliyor...

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