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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 15.05.2021 - 18:05 | Son Güncelleme:

İsrail'den Twitter'a tepki!

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İsrail'den Twitter'a tepki!

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) bir mesajı yayınlamasına izin veremeyen ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'a tepki gösterdi.

Günlerdir Gazze'de Filistinli sivilleri hedef alan İsrail'in son hedefi mikro blog platformu Twitter oldu.

Ülkenin Beerşeba kentinde hava saldırısı alarm kaydının birkaç saat arayla iki kez yayınlamak isteyen İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Twitter kurallarına takıldı.

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Son dakika... İsrail, Gazzenin en önemli binasını vurdu.. 13 katlı bina saldırı sonrası yerle bir oldu..
Son dakika... İsrail, Gazze'nin en önemli binasını vurdu.. 13 katlı bina saldırı sonrası yerle bir oldu..

Söz konusu paylaşım 'yayın kurallarının ihlali' olarak sınıflandırıldı ve paylaşıma izin verilmedi.

İsrailden Twittera tepki

Bunun üzerine IDF konuya yine Twitter'dan yaptığı bir paylaşım ile tepki gösterdi.

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Söz konusu paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

'Beerşeba'da çalan sirenler hakkında tweet atmaya çalıştık fakat Twitter izin vermedi. Mesajı tekrarladığımızı biliyoruz, ancak bu ülke genelinde tüm İsrailliler için bir gerçeklik.'

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