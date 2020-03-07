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Dünya
AFP- İHA
Haber Giriş: 07.03.2020 - 17:02,Son Güncelleme:/

Son dakika haber: Çin'de corona virüs hastalarının kaldığı otel çöktü!

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Çin'de karantinaya alınan corona virüs hastalarının kaldığı beş katlı bir otel çöktü. Enkaz altında en az 70 kişinin kaldığı, şu ana kadar 23 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Çin’in Quanzhou şehrinde otel binasının aniden çökmesi sonucu en az 23 kişinin enkaz altından kurtarıldığı açıklandı.

Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken enkaz altından çıkarılanların bilgisi paylaşılmaya devam ediyor. Bölgeye intikal eden çok sayıda arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü belirtildi. En az 70 kişinin enkaz altında olduğu belirtiliyor.

Çin medyasına göre, binada korona virüsü şüphesiyle karantina altında tutulan insanlar kalıyordu.

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