Son dakika haber! ABD'de tavuk çiftliğinde sıvı nitrojen sızıntısı! Ölü ve yaralılar var

Associated Press'in haberine göre; olay Gainesville'deki Prime Pak Foods adlı tesiste yerel saatle 10.00 sıralarında meydana geldi.

Kuzey Doğu Georgia Sağlık Sistemi Sözcüsü Bet Downs, en az beş kişinin tesiste hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise acil durum odasında öldüğünü açıkladı.

Yetkililer en az dört itfaiye erinin ise solunum şikâyetleri nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.