MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haber! ABD'de tavuk çiftliğinde sıvı nitrojen sızıntısı! Ölü ve yaralılar var
GeriDünya Son dakika haber! ABD'de tavuk çiftliğinde sıvı nitrojen sızıntısı! Ölü ve yaralılar var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.01.2021 - 21:48 | Son Güncelleme:

Son dakika haber! ABD'de tavuk çiftliğinde sıvı nitrojen sızıntısı! Ölü ve yaralılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haber! ABD'de tavuk çiftliğinde sıvı nitrojen sızıntısı! Ölü ve yaralılar var
Abone Olgoogle-news

Son dakika haber... ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir tavuk çiftliği tesisinde sıvı nitrojen sızıntısı meydana geldi. Olayda 6 kişinin öldüğü, çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.

Associated Press'in haberine göre; olay Gainesville'deki Prime Pak Foods adlı tesiste yerel saatle 10.00 sıralarında meydana geldi.

Kuzey Doğu Georgia Sağlık Sistemi Sözcüsü Bet Downs, en az beş kişinin tesiste hayatını kaybettiğini, bir kişinin ise acil durum odasında öldüğünü açıkladı.

Yetkililer en az dört itfaiye erinin ise solunum şikâyetleri nedeniyle hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle