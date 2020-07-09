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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.07.2020 - 19:05,Son Güncelleme:

Son dakika habari: Güney Kore şokta! Kayıp Seul Belediye Başkanı ölü bulundu

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Son dakika habari: Güney Kore şokta! Kayıp Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
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Son dakika haberine göre; Güney Kore'de ailesinin polise kayıp ihbarı yaptığı Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un ölü bulunduğu bildirildi.

Son dakika haberi... Yonhap ajansının haberine göre, emniyetten yapılan açıklamada , Park'ın cesedinin kentin kuzey bölgesinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı'nın ölüm sebebine ve olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Park'ın kızı, yerel saatle 17.17'de polise ihbarda bulunarak, babasının "4-5 saat önce vasiyet benzeri mesaj bırakarak evden ayrıldığını ve telefonunun kapalı olduğunu" bildirmişti.

Son dakika habari: Güney Kore şokta Kayıp Seul Belediye Başkanı ölü bulundu

Belediye Başkanı Park'ı, telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sungbuk Mahallesi'nde arayan emniyet birimleri, dronelar ve iz süren köpeklerin kullanıldığı arama operasyonu başlatmıştı.

Park, 2011'den bu yana Seul Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Son dakika habari: Güney Kore şokta Kayıp Seul Belediye Başkanı ölü bulundu

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