MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika. Gürcistan'da banka soygunu, çok sayıda rehine var!
GeriDünya Son dakika. Gürcistan'da banka soygunu, çok sayıda rehine var!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 14:33 | Son Güncelleme:

Son dakika. Gürcistan'da banka soygunu, çok sayıda rehine var!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika. Gürcistan'da banka soygunu, çok sayıda rehine var!
Abone Olgoogle-news

Gürcistan'da bir bankada silahlı soygun gerçekleştirildi. Yerel medya, Gürcistan'ın Zugdidi kentindeki bir bankada silahlı soygun gerçekleştirildiğini, soyguncuların çok sayıdaki banka personeli ve müşterileri rehin aldığını aktardı.

Gürcistan'da bir bankada silahlı soygun gerçekleştirildi. Yerel medya, Gürcistan'ın Zugdidi kentindeki bir bankada silahlı soygun gerçekleştirildiğini, soyguncuların çok sayıdaki banka personeli ve müşterileri rehin aldığını aktardı.

Gürcistan’ın Zugdidi kentinde silahlı bir kişinin bankada bulunan 30 kişiyi rehin aldığı bildirildi.

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Yerel medyada yer alan habere göre, ülkenin Zugdidi kentindeki Gamsakhurdia Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankanın şubesinde meydana geldi.

Adı henüz açıklanmayan silahlı bir kişinin banka şubesinde çalışan ve müşteri olmak içeride bulunan 30 kişinin rehin aldındığı ifade edildi.

Son dakika. Gürcistanda banka soygunu, çok sayıda rehine var

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda özel hareket polisi gönderildiği ifade edilirken, polislerin soyguncuyu ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

Silahlı kişinin şu ana kadar herhangi bir talepte bulunmadığı belirtilirken, olayın gerçekleştirildiği Gamsakhurdia Caddesi'nin güvenlik çemberine alındığı kaydedildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle