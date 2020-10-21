Son dakika. Gürcistan'da banka soygunu, çok sayıda rehine var!

Gürcistan'da bir bankada silahlı soygun gerçekleştirildi. Yerel medya, Gürcistan'ın Zugdidi kentindeki bir bankada silahlı soygun gerçekleştirildiğini, soyguncuların çok sayıdaki banka personeli ve müşterileri rehin aldığını aktardı.

Gürcistan’ın Zugdidi kentinde silahlı bir kişinin bankada bulunan 30 kişiyi rehin aldığı bildirildi.

Gürcistan'ın Zugdidi kentinde hareketli dakikalar yaşanıyor. Yerel medyada yer alan habere göre, ülkenin Zugdidi kentindeki Gamsakhurdia Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankanın şubesinde meydana geldi.

Adı henüz açıklanmayan silahlı bir kişinin banka şubesinde çalışan ve müşteri olmak içeride bulunan 30 kişinin rehin aldındığı ifade edildi.





ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda özel hareket polisi gönderildiği ifade edilirken, polislerin soyguncuyu ikna etmeye çalıştığı bildirildi.

Silahlı kişinin şu ana kadar herhangi bir talepte bulunmadığı belirtilirken, olayın gerçekleştirildiği Gamsakhurdia Caddesi'nin güvenlik çemberine alındığı kaydedildi.