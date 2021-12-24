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Son dakika: Güney Sudan'da 'gizemli hastalık' paniği büyüyor... Risk grubu ve semptomlar belli oldu

#Güney Sudan#DSÖ#Dünya
Son dakika: Güney Sudanda gizemli hastalık paniği büyüyor... Risk grubu ve semptomlar belli oldu

Koronavirüs dünyanın bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken Güney Sudan'dan ürkütücü haberler gelmeye devam ediyor. DSÖ'nün ekip gönderdiği bölgedeki 'gizemli hastalık'ın nedeni hala çözülemezken ölü sayısı 97'ye yükseldi. Uzmanlar hastalıktan mustarip olan kişilerin gösterdiği semptomları açıkladı.

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Dünyanın 2019'da hayatlarımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi son sürat devam ediyor.

Bilim insanları haftalardır koronavirüsün Omicron varyantını deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken Güney Sudan'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Ülkenin Jonglei eyaletinin kuzeyinde yer alan Fangak kasabasındaki 'gizemli hastalık' can almaya devam ediyor.

Son dakika: Güney Sudanda gizemli hastalık paniği büyüyor... Risk grubu ve semptomlar belli oldu

 

ABC News'da yer alan habere göre, hala gizemi çözülemeyen hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97'ye yükseldi.

Güney Sudan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ölümlerin çoğunlukla yaşlılar ve 1 ila 14 yaş arasındaki çocuklar arasında görüldüğü bildirildi.

SEMPTOMLARI BELLİ OLDU

Yerel yetkililer, gizemli hastalığın semptomlarının öksürük, ishal, ateş, baş ağrısı, göğüs ağrısı, eklem ağrısı ve iştahsızlık olduğunu açıkladı.

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DSÖ SONUÇLARI PAYLAŞMIYOR!

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Yaşanan ölümler sonrası DSÖ bölgeye ekip yollamıştı. Fangak İlçe Komiseri Biel Boutros Biel DSÖ ekibinin bölgeden ayrılığı ancak elde edilen sonuçları kimseyle paylaşmadığını belirtti.

DSÖ Afrika sözcüsü Collins Boakye-Agyemang, ABC News'e yaptığı açıklamada, ajansın Kasım ayında salgını araştırmaya başladığını ancak konu ile ilgili daha fazla ayrıntı vermediğini söyledi.

Uzmanlar ölümlerin arkasında kolera virüsünün olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu. Ancak yapılan testlerde sonuçların negatif çıktığı belirtiliyor.

 

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