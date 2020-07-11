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DHA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 15:05,Son Güncelleme:

Son dakika! Güney Afrika'da silahlı saldırı

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Son dakika! Güney Afrika'da silahlı saldırı
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Güney Afrika’da bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Güney Afrika’da bir kiliseye düzenlenen silahlı baskında 5 ölü olduğu bildirildi. 

Güney Afrika’nın Johannesburg kenti yakınlarında bugün, bir kiliseye silahlı baskın yapıldı.

Polis, kalabalık silahlı bir grubun kilisede rehineler aldığını ve yaklaşık 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güvenlik güçleri kiliseye baskın düzenleyerek yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı.  

Son dakika Güney Afrikada silahlı saldırı

Johannesburg kenti yakınlarında bulunan Zuurbekom’da Pentecost Holiness Kilise’sine silahlı baskın yapıldı.

Kilisede bulunanların bazıları rehin alınırken, polis saldırganları gözaltına aldı.

Olayın, kilise liderliği için savaşan iki grubun çatışması olduğu değerlendiriliyor.    

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