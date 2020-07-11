Son dakika! Güney Afrika'da silahlı saldırı
Güney Afrika’da bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Güney Afrika’da bir kiliseye düzenlenen silahlı baskında 5 ölü olduğu bildirildi.
Güney Afrika’nın Johannesburg kenti yakınlarında bugün, bir kiliseye silahlı baskın yapıldı.
Polis, kalabalık silahlı bir grubun kilisede rehineler aldığını ve yaklaşık 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Güvenlik güçleri kiliseye baskın düzenleyerek yaklaşık 30 kişiyi gözaltına aldı.
Johannesburg kenti yakınlarında bulunan Zuurbekom’da Pentecost Holiness Kilise’sine silahlı baskın yapıldı.
Kilisede bulunanların bazıları rehin alınırken, polis saldırganları gözaltına aldı.
Olayın, kilise liderliği için savaşan iki grubun çatışması olduğu değerlendiriliyor.
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