Son dakika: Grip aşıları koronavirüsten korur mu? İşte bilimin cevabı

Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan koronavirüs bilim dünyasının mesaisinin büyük bir bölümünü bu alana ayırmasına neden oldu.

Yapılan bilimsel araştırmalar ile her gün virüsü daha iyi tanıyoruz. Bilim insanları bir yandan yeni aşılar geliştirmek için çalışmalar yürütürken bir yandan da tedavi yöntemleri bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

University of Miami Miller School of Medicine'da görev alan bilim insanları tarafından yapılan araştırma virüs ile ilgili umut veren bir sonuca ulaştı.

ABD, Almanya ve İngiltere'nin aralarında olduğu ülkelerde on binlerce koronavirüs hastasının verilerinin incelenmesi ile yapılan araştırmaya göre, grip aşısının Kovid-19'un bazı ciddi etkilerine karşı koruma sağlayabileceği sonucuna ulaşıldı.

Başka bir deyişle ilk bulgular, grip aşısının Kovid-19'un neden olduğu bazı sorunlara karşı koruma sağlayabileceğini gözler önüne serdi.

Ancak araştırmaya göre, grip aşısı Kovid-19 ölümlerini azaltmıyor sadece hastanın hastalığı daha hafifi geçirmesine neden oluyor.

Uzmanlar koronavirüse karşı en etili yolun ise Kovid-19 aşısı olmak olduğunun altını çiziyor.

TÜRKİYE EN ÇOK AŞI YAPAN 9. ÜLKE

Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 440 milyon dozu aştı.

Çin, 1 milyar 380 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 377 milyon 352 bin ile Hindistan, 334 milyon 150 bin ile ABD, 114 milyon 460 bin ile Brezilya, 81 milyon 940 bin ile Almanya, 80 milyon 650 bin ile İngiltere, 60 milyon 260 bin ile Japonya izledi.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 161,11 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 18 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 159,86, Seyşeller’de 141,98, İzlanda'da 132,44, San Marino'da 131,59, Bahreyn'de 128,89, İsrail'de 126,2, Şili'de 125,83, Uruguay'da 123,04, Moğolistan'da 118,96, İngiltere'de 118,8, Katar'da 117,91, Faroe Adaları'nda 116,29, Kanada’da 112,63, Singapur'da 105,35, Macaristan'da 105,13, Belçika'da 102,14 ve Hollanda'da 100,33 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 58 milyon 285 bin 510 doz aşı yapıldı.

Türkiye toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9'uncu sırada yer alırken, her 100 kişiye düşen aşı sayısı 68,95 oldu. 37 milyon 854 bin 537 kişiye ilk doz, 17 milyon 405 bin 760 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

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