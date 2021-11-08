Son dakika: Görüntüler ortaya çıktı... Çin'den dünyayı dehşete düşüren tatbikat!

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Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse Koronavirüs ile yatıp Koronavirüs ile kalkıyor. Ancak 5 milyondan fazla cana mal olan Kovid-19 gezegenimizi tehdit eden tek konu değil.

Özellikle son yıllarda ülkeler arasında artan gerilim ve astronomik askeri yatırımlar uzmanları bir hayli endişelendiriyor.

Çin ve Tayvan arasındaki gerilim ile ilgili Çin'den bir süredir gelen açıklamalar bu endişenin ne kadar haklı olduğunu gözler önüne sermiş durumda.

ABD'yi Tayvan'a verdiği destek konusunda açık açık tehdit eden Çin'den gelen son görüntüler ise tabiri caizse dünyanın kanını dondurdu.

Zira Çin, olası bir savaşta askerlerini bu çatışmaya hazırlamak için ABD Donanması'na ait uçak gemisi maketleri inşa etti. Maxar Technologies tarafında Pazar günkü çekilen fotoğraflar kuzeybatı Sincan'da görüntülendi.

Söz konusu görüntülere göre, ülkenin kuzeybatı çölünde bir uçak gemisi ve en az bir destroyer maketi inşa edildi.

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Askeri uzmanlar bölgede yaşanacak ABD - Çin çatışmasının Üçüncü Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyebileceği uyarısında bulunuyor.

EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

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Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.