Son dakika: Görüntüler ortaya çıktı... Çin'den dünyayı dehşete düşüren tatbikat!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Aşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planıAşıda yeni dönem... İşte ezber bozan B planı!#Kovid Aşısı
Şoke eden iddia Dünyanın gözü önünde vahşet... İsrail bilerek saldırdıŞoke eden iddia! Dünyanın gözü önünde vahşet... İsrail bilerek saldırdı#İsrail
Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik Astronotların hayatı risk altında...Dünya yetmedi uzayı da çöplüğe çevirdik! 'Astronotların hayatı risk altında...'#Uzay
Lütfü Türkkan ihraç edilecek miLütfü Türkkan ihraç edilecek mi?#Lütfü Türkkan
Lütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdiLütfü Türkkan hakkında suç duyurusu… İstifaya çağırdılar, korucular da tepki gösterdi#Lütfü Türkkan
Borsada rekor üzerine rekor Ciddi yükselişler gelebilirBorsada rekor üzerine rekor! Ciddi yükselişler gelebilir#Borsa İstanbul
Milyonlarca kişi bekliyor Ankaranın gündemi asgari ücretMilyonlarca kişi bekliyor! Ankara'nın gündemi asgari ücret#Asgari Ücret
Dünyanın beklediği tarihler yaklaştı Birçok şirket şimdiden başladı... Bunlara dikkatDünyanın beklediği tarihler yaklaştı! Birçok şirket şimdiden başladı... Bunlara dikkat#Bekarlar Günü
Resmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABDyi ayağa kaldırdıResmen 3. Dünya Savaşı hazırlığı... Görüntüler ABD'yi ayağa kaldırdı! #Çin
İstanbul için güzel haber Türkiyenin en hızlısında test sürüşleri başladı...İstanbul için güzel haber! Türkiye'nin en hızlısında test sürüşleri başladı... #Adil Karaismailoğlu
Seni bu seyirciyle göndereceğim sözleri gündem oldu'Seni bu seyirciyle göndereceğim' sözleri gündem oldu#Fenerbahçe
Sıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıdaSıcaklıklar hızla düşüyor... Kar kapıda#Meteoroloji
Korkutan uyarı: En büyük insani kriz, 6 ay içinde dünya bir cehennem olacakKorkutan uyarı: En büyük insani kriz, 6 ay içinde dünya bir cehennem olacak!#Dünya Gıda Programı
Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu ‘İlk vaka 1997’de görüldü’Meme implantları lenfomaya neden oluyor mu? ‘İlk vaka 1997’de görüldü’#Lenfoma
Herkes onu konuşuyor Paçasını kıvırıp suya girdi ve...Herkes onu konuşuyor! Paçasını kıvırıp suya girdi ve... #COP26
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Görüntüler ortaya çıktı... Çin'den dünyayı dehşete düşüren tatbikat!

#Çin#ABD#Dünya
Son dakika: Görüntüler ortaya çıktı... Çinden dünyayı dehşete düşüren tatbikat

Çin ile Tayvan arasında yaşanan gerilim tırmanmaya devam ederken ülkeden dünyayı dehşete düşüren kareler geldi. ABD'nin Tayvan'a destek vermesi ile bölgedeki askeri varlığını hızla artıran Çin'in ABD ile olası bir savaşa hazırlık yaptığını gösteren kareler uydulara yakalandı.

Haberin Devamı

Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse Koronavirüs ile yatıp Koronavirüs ile kalkıyor. Ancak 5 milyondan fazla cana mal olan Kovid-19 gezegenimizi tehdit eden tek konu değil.

Özellikle son yıllarda ülkeler arasında artan gerilim ve astronomik askeri yatırımlar uzmanları bir hayli endişelendiriyor.

Çin ve Tayvan arasındaki gerilim ile ilgili Çin'den bir süredir gelen açıklamalar bu endişenin ne kadar haklı olduğunu gözler önüne sermiş durumda.

ABD'yi Tayvan'a verdiği destek konusunda açık açık tehdit eden Çin'den gelen son görüntüler ise tabiri caizse dünyanın kanını dondurdu.

Son dakika: Görüntüler ortaya çıktı... Çinden dünyayı dehşete düşüren tatbikat

Zira Çin, olası bir savaşta askerlerini bu çatışmaya hazırlamak için ABD Donanması'na ait uçak gemisi maketleri inşa etti. Maxar Technologies tarafında Pazar günkü çekilen fotoğraflar kuzeybatı Sincan'da görüntülendi.

Söz konusu görüntülere göre, ülkenin kuzeybatı çölünde bir uçak gemisi ve en az bir destroyer maketi inşa edildi.

Haberin Devamı

Askeri uzmanlar bölgede yaşanacak ABD - Çin çatışmasının Üçüncü Dünya Savaşı'nın fitilini ateşleyebileceği uyarısında bulunuyor.

Son dakika: Görüntüler ortaya çıktı... Çinden dünyayı dehşete düşüren tatbikat

EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap, geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.

Söz konusu kitap böyle bir savaşın yaşanması durumunda hangi silahların kullanılabileceği hakkında da bilgiler sunuyor. Buna göre, savaş alanına otonom yani insansız askeri araçlar hakim olacak.

Stavridis ve Ackerman konvansiyonel savaşın yanı sıra böyle bir çatışmada bir ilk yaşanacağı görüşünde. İkiliye göre, bu ölçekte bir savaşta iki tarafta 'düşman sistemleri'ni saf dışı bırakmak için geniş çaplı hack saldırıları düzenleyecek.

Son dakika: Görüntüler ortaya çıktı... Çinden dünyayı dehşete düşüren tatbikat

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Haberin Devamı

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunuyor. Çin, boğaz ve çevresindeki askeri varlığının yanı sıra Tayvan'ın ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Çin#ABD#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

Futbolcu Özer Hurmacı ile eşi yeniden mahkemelik

#Özer Hurmacı
Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyor

#Asgari Ücret
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini