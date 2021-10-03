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Son dakika... Görüntüler ortaya çıktı: ABD'nin yeni silahı deşifre oldu

#ABD#Lockheed Martin#Dünya
Son dakika... Görüntüler ortaya çıktı: ABDnin yeni silahı deşifre oldu

ABD ordusu adına yürüttüğü gizli çalışmalar ile daha önce pek çok defa gündeme gelen Lockheed Martin'in tesislerinde görüntülenen bir cisim ülke gündemine bomba gibi düştü. Söz konusu görüntülerin nasıl ve kim tarafından çekildiği bilinmezken şirketin direktöründen ilk açıklama geldi.

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Sosyal medya, tabiri caizse Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilen kareler ile çalkalanıyor.

ABD'nin Nevada eyaletindeki Mohave Çölü'nde çekilen görüntülerde 'UFO' ya benzetilen bir cisim görülüyor.

Aynı cismin Lockheed Martin'in bölgedeki tesisinde de görülmesi söz konusu cismin ABD ordusu için üretilen yeni bir silah olduğu yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Söz konusu cismin bir hava aracı olduğu konusunda pek çok kişi hem fikir. Ancak bazı kullanıcılar bunun yeni nesil bir savaş uçağı olduğunu iddia ederken, bazıları bir İnsansız Hava Aracı olduğu görüşünde ısrar ediyor.

Son dakika... Görüntüler ortaya çıktı: ABDnin yeni silahı deşifre oldu

Görüntüler kısa sürede binlerce defa paylaşıldı ve viral oldu. Bunun üzerine söz konusu görüntüler Lockheed Martin'in Skunk Works biriminin başındaki isim olan Jeff Babione'ye soruldu.

Defence One röportajı sırasında yorum yapması istenen Babione'nin cavabı 'yapamam' oldu.

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Oluşan kamuyu baskısına rağmen sessiz kalmayı tercih eden Babione tesisin güvenlik protokollerinin 'iyi durumda' olduğunu söylemekle yetindi.

Bu görüntülerin kim veya kimler tarafından çekildiği ise hala bilinmiyor.

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Babione'nin yönettiği Skunk Works ABD ordusu adına yürüttüğü gizli çalışmasıyla pek çok defa gündeme gelmişti.

Söz konusu birimin ilk ABD casus uçağında da imzası bulunuyor.

 

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#ABD#Lockheed Martin#Dünya