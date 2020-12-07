Son dakika... Gizemli hastalık yayılıyor, ilk ölüm haberi geldi

Hindistan'ın güney eyaleti Andhra Pradesh'e bağlı Eluru şehrinde yüzlerce insan bilinç kaybı, bayılma, mide bulantısı ve ağızda köpüklenme gibi şikayetlerle hastaneye akın ediyor. Bayılanların bir kısmı ise göz yanmasından şikayetçi oldu.

Hastalığa bağlı olarak 45 yaşındaki bir adamın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Dolla Joshi Roy adlı bir yetkili, hastaneye kaldırılan 455 kişiden 200'ünün taburcu edildiğini söyledi. Eyalet Başbakanı YS Jaganmohan Reddy, bugün hastanedeki hastaları ziyaret etti.

Gizemli hastalık, 800 bin aktif vaka ile koronavirüsten en kötü etkilenen eyaletlerden biri olan Andhra Pradesh'te sağlık sistemi üzerindeki yükü de artırdı.

KAYNAĞI HENÜZ BULUNAMADI

Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden uzmanlar, araştırma yapmak için eyalete gitti. Roy, olası yiyecek veya su kirlenmesi veya havadan zehirlenme de dahil olmak üzere hastalığın nedenini belirlemeye çalışmak için bir dizi testler yapıldığını söyledi.

Roy, “Uzman doktorlar hâlâ bu hastalığın nedenini bulmak için çalışıyorlar ve laboratuvarlardan sonuçları bekliyoruz. Yiyecek veya su kaynaklı olabilir veya havadan bulaşıyor olabilir" dedi.

Roy sözlerine şöyle devam etti: "Hastalık sadece Eluru bölgesinde görüldü ve tüm vakalar aynı bölgeden geldi. Hastaneye gelen vakalara koronavirüs testi yaptık ve sonuçları negatif çıktı. Vakaların koronavirüs taşımadığını biliyoruz."