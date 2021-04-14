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Dünya
Haber Giriş: 14.04.2021 - 20:39 | Son Güncelleme:

Son dakika: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştü

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Son dakika: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Son dakika haberi... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İfadeleri kullanıldı."

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