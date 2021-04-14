Son dakika: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Son dakika haberi... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. İfadeleri kullanıldı."
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar GÜLER, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark MILLEY ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. pic.twitter.com/shiu7hUbXt— TSK (@TSKGnkur) April 14, 2021
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