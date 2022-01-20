Son dakika: Gana'da büyük patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Gana’nın batısındaki maden kasabası Bogoso yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Polis tarafından yapılan açıklamada, "Öğleden sonra Batı Bölgesi'ndeki Bogoso ve Bawdie arasındaki Apeatse'de büyük bir patlama meydana geldi" ifadeleri kullanılarak, patlamaya Tarkwa'dan Chirano’daki madenlere patlayıcı madde taşıyan kamyon ile bir motosikletinin çarpışması sonucu meydana geldiği ifade edildi.



Polis, ölü ve yaralı sayısı hakkında açıklama yapmazken, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Halkı sakin kalmaya çağıran polis, vatandaşların patlama bölgesinden uzaklaşmalarını istedi.



Görgü tanıkları, patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını ifade etti. Patlamanın yaşandığı bölgeden paylaşılan görüntülerde, çok sayıda binanın yerle bir olduğu ve patlama nedeniyle büyük bir çukur oluştuğu görüldü.