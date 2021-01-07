Son dakika: Gana parlamentosunda çatışma!

Gana parlamentosunda çatışma çıktı! Gana ordusu, parlamentoda yaşanan çatışmaları bastırmak için müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Gana parlamentosunda Ulusal Demokratik Kongre ve Yeni Vatansever Parti arasında yaşanan Meclis Başkanlığı seçimi çatışmaya döndü. İki partinin milletvekilleri arasında çıkan arbedeye ordu müdahalede bulundu.

Afrika kıtasının batısında yer alan Gana Cumhuriyeti parlamentosunda Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan gerilim çatışmaya dönüştü. Ulusal Demokratik Kongre ve Yeni Vatansever Parti arasında Meclis Başkanı seçimi için Parlamento Katibi tarafından yürütülen gizli oylamayla ilgili anlaşmazlıklar ortaya çıktı. İki partinin milletvekilleri arasında çıkan çatışmaya parlamento salonuna giren ordu müdahalede bulundu.