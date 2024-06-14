Son dakika... G7'de alınan karar Putin'i kızdırdı: Cezasız kalmayacak! Ukrayna'ya barış teklifi

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İtalya'da dün başlayan ve dünyanın gelişmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın mali olarak desteklenmesine yönelik planda uzlaşı sağlandı. Ses getiren anlaşmaya göre G7 ülkeleri, Rusya Merkez Bankasının dondurulmuş varlıklarının faiz gelirlerini teminat olarak kullanarak, 2024 sonuna kadar Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verecek. Kredinin büyük kısmını ABD garanti edecek. Avrupa ve diğer ülkeler de buna katkı sağlayacak. ABD Başkanı Biden, söz konusu kredinin Ukrayna'ya Moskova'ya karşı mücadelesinde “daha güçlü bir temel” oluşturacağını söyledi.

PUTİN'DEN ÇOK SERT TEPKİ: BUNUN ADI HIRSIZLIK, CEZASIZ KALMAYACAK

G7 zirvesinde gelen habere Moskova'nın tepkisi en üst perdeden oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Batı'nın Rus egemen varlıklarına el koymasını "hırsızlık" olarak değerlendirdi ve bunun cezasız kalmayacağını söyledi.

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Açıklamasında benzer hamlelerin Batı içinde uygulanabileceğinin sinyalini veren Rus lider ayrıca Moskova ile Batı arasındaki çekişmenin "geri dönüşü olmayan noktaya yaklaştığı" konusunda uyarıda bulundu ve Moskova'nın büyük bir nükleer silah cephaneliğine sahip olduğunu hatırlattı.



Putin ayrıca Ukrayna’nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO’ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde müzakerelere 'derhal' başlayabileceklerini duyurdu.

AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Rus diplomatlarla düzenlediği bir toplantıda konuşan Putin, "Kiev NATO'ya katılım planlarından resmen vazgeçerse, bunu yapmaya hazır olduğunu söyler söylemez, birliklerini gerçekten geri çekmeye başlar başlamaz hemen, kelimenin tam anlamıyla o anda ateşi kesip görüşmelere başlayacağız." dedi.

Rusya, Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya'yı ilhak etmesine rağmen, bunların hiçbirini şu anda tam olarak işgal etmiş durumda değil.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna toprakları üzerindeki kontrolünü asla kabul etmeyeceğini söylemişti.

GERÇEK BİR BARIŞ TEKLİFİ

Putin bunun gerçek bir barış teklifi olduğunu vurgulayarak "Geçici ateşkesi sağlamayı ve meseleyi dondurmayı değil, çatışmaları sonlandırmayı teklif ediyoruz" dedi.

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G7'YE DAMGA VURAN KARAR

Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Zirvesi'nin ilk gününe, ABD ile Ukrayna arasındaki ikili güvenlik anlaşması ile birlikte dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'nın kullanımına sunulmasına ilişkin karar damga vurdu. G7 liderleri, Rusya'nın çoğunluğu Avrupa bankalarında bulunan dondurulmuş varlıklarından elde edilen faiz gelirlerinin teminat olarak kullanılması yoluyla Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi verilmesi yönünde anlaşma sağladı.