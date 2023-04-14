Son dakika: Fransa'yı karıştıran yasaya onay!

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Emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören yasa tasarısı Fransa'yı adeta yangın yerine çevirmişti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, haftalardır devam eden protestolara rağmen geri adım atmayı reddetmiş ve Anayasa'nın özel bir maddesini kullanarak meclisi devre dışı bırakmıştı.

CNN TÜRK PARİS TEMSİLCİSİ SON DURUMU AKTARDI

Karar sonrası başkentteki son durumu aktaran CNN Türk Paris Temsilcisi Arzu Çakır Morin, şunları söyledi:

"Yürüyüşlerin ardından Fransa Konseyi kararını verdi. 64 yaş onaylandı. Bütün çalışanların istemediği madde onaylandı. Emeklilik 62 değil 64 oldu. Halk oylamasına gidip gidilmemesi konusunda iki ayrı başvuru vardı. Genel Sekreter 'Bu başvurulardan bir tanesi önce olduğu için onu yorumladık. Fakat ikinci bir başvuru var. Onu da mayıs ayında değerlendireceğiz' dedi. Bu da hükümete sendikalarla temasa geçmesi için zaman veriyor. Çalışanların istediği hiçbir madde geçmedi. Hükümetin istediği şekilde yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından onaylandı. Anayasa Konseyi'nin önünde inanılmaz güvenlik önlemleri var. Önünde çok büyük zırhlı araçlar var. Eylemlere başlandı. Normalde Fransızlar Anayasa Mahkemesi kararına saygı duyar. Sendikalar açıklama yaptı. En büyük iki sendikadan biri olan CGT Sendikası 'Karar ne olursa olsun kabul etmeyeceğiz" derken, diğeri ise "Mahkemenin kararına saygı duyacağız ama oturup konuşacağız" dedi. Macron, sendikaları saraya çağırdı. Macron'un 2 hafta süresi var yasayı onaylamak için. Önümüzdeki salıya kadar onaylayacağına dair iddialara var."