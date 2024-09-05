Son dakika: Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu: Michel Barnier

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın galip gelmesinin ardından siyaset arenasına "netlik" kazandırmak için Ulusal Meclisi feshederek erken genel seçime gitme kararı almıştı. Macron'un erken seçim kumarı hiç beklenmediği bir şekilde sonuçlanmış ve hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamıştı.

Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca yeni bir başbakan atamayacağını bildirmiş ve istifasını sunan Gabriel Attal hükümetinin bir süre daha görevde kalmasını istemişti.

Olimpiyat Oyunları boyunca askıya aldığı müzakereleri 23 Ağustos'ta başlatan Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets’i atamayı reddetmiş ve müzakereleri sürdüreceğini bildirmişti.



186 BİNDEN FAZLA İMZA TOPLANMIŞTI

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Macron'un bir başbakan atamayı ısrarla reddetmesi Fransa'da erken genel seçimlerde Ulusal Mecliste en fazla sandalyenin sahibi solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının tepkisini çekti, seçim sonuçlarını göz ardı etmekle" suçlanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesi için 186 binden fazla imza toplandı.



Seçimin üzerinden geçen 2 ayda hala bir başbakan atamadığı için "ülkeyi kendi inşa ettiği çıkmaza sürüklemekle" suçlana Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün erken seçimin galibi sol ittifakın ortak adayını reddederek merkez sağdan eski Dışişleri Bakanı Michel Barnier'i başbakan olarak atadı.

Elysée Sarayı X hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un Barnier'i "ülkenin ve Fransızların hizmetinde birleştirici bir hükümet kurmakla görevlendirdiği" belirtildi.

Le Président de la République a nommé Monsieur Michel BARNIER Premier ministre. Il l’a chargé de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays et des Français. pic.twitter.com/beWhuEh42L — Élysée (@Elysee) September 5, 2024