×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu: Michel Barnier

Güncelleme Tarihi:

#Michel Barnier#Macron#Fransa
Son dakika: Fransanın yeni başbakanı belli oldu: Michel Barnier
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 14:36

2 aydır Başbakan atamadığı için eleştiri oklarının hedefin oturan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, erken seçimin galibi sol ittifakın ortak adayını reddederek merkez sağdan eski Dışişleri Bakanı Michel Barnier'i başbakan olarak atadı.

Haberin Devamı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın galip gelmesinin ardından siyaset arenasına "netlik" kazandırmak için Ulusal Meclisi feshederek erken genel seçime gitme kararı almıştı. Macron'un erken seçim kumarı hiç beklenmediği bir şekilde sonuçlanmış ve hiçbir parti ya da ittifak salt çoğunluk olan 289 milletvekiline ulaşamamıştı.

Macron, ülkesinin ev sahipliği yaptığı 2024 Paris Olimpiyatları boyunca yeni bir başbakan atamayacağını bildirmiş ve istifasını sunan Gabriel Attal hükümetinin bir süre daha görevde kalmasını istemişti.

Olimpiyat Oyunları boyunca askıya aldığı müzakereleri 23 Ağustos'ta başlatan Macron, seçimin galibi solcu ittifakın ortak başbakan adayı Lucie Castets’i atamayı reddetmiş ve müzakereleri sürdüreceğini bildirmişti.

186 BİNDEN FAZLA İMZA TOPLANMIŞTI

Haberin Devamı

Macron'un bir başbakan atamayı ısrarla reddetmesi Fransa'da erken genel seçimlerde Ulusal Mecliste en fazla sandalyenin sahibi solcu Yeni Halk Cephesi (NFP) ittifakının tepkisini çekti, seçim sonuçlarını göz ardı etmekle" suçlanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un azledilmesi için 186 binden fazla imza toplandı.

Son dakika: Fransanın yeni başbakanı belli oldu: Michel Barnier

YENİ BAŞBAKAN MİCHEL BARNİER OLDU

Seçimin üzerinden geçen 2 ayda hala bir başbakan atamadığı için "ülkeyi kendi inşa ettiği çıkmaza sürüklemekle" suçlana Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün erken seçimin galibi sol ittifakın ortak adayını reddederek merkez sağdan eski Dışişleri Bakanı Michel Barnier'i başbakan olarak atadı.

Elysée Sarayı X hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un Barnier'i "ülkenin ve Fransızların hizmetinde birleştirici bir hükümet kurmakla görevlendirdiği" belirtildi.

 



Yeni başbakan Barnier, derinden bölünmüş bir parlamentoda zorlu bir görevle karşı karşıya...73 yaşındaki Michel Barnier iki kez Avrupa Komisyonu'nda Fransa'yı temsil etti. 2016-2021 yılları arasında Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi olarak görev aldı.

Gözden KaçmasınPutinden kritik mesajlar: Erdoğan bu konuda çok önemli bir rol oynadıPutin'den kritik mesajlar: 'Erdoğan bu konuda çok önemli bir rol oynadı'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Michel Barnier#Macron#Fransa

BAKMADAN GEÇME!