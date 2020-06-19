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HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Fransa’nın başkenti Paris’te polis, 3 farklı protesto yürüyüşünü koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yasakladı
GeriDünya Son dakika: Fransa’nın başkenti Paris’te polis, 3 farklı protesto yürüyüşünü koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yasakladı
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Dünya
DHA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 12:28,Son Güncelleme:

Son dakika: Fransa’nın başkenti Paris’te polis, 3 farklı protesto yürüyüşünü koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yasakladı

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Son dakika: Fransa’nın başkenti Paris’te polis, 3 farklı protesto yürüyüşünü koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yasakladı
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Fransa’nın başkenti Paris’te polis, ABD Elçiliği önündeki dahil olmak üzere 3 farklı protesto yürüyüşünü koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yasakladı.

Fransa’nın başkenti Paris’te polis, ABD Elçiliği önündeki dahil olmak üzere 3 farklı protesto yürüyüşünü koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yasakladı. Paris’te sağlık çalışanlarının protestolarında, polis ile eylemciler arasında arbedeler yaşanmıştı.

Ayrıntılar geliyor... 

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