DHA
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Son dakika: Fransa’nın başkenti Paris’te polis, 3 farklı protesto yürüyüşünü koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yasakladı
Fransa’nın başkenti Paris’te polis, ABD Elçiliği önündeki dahil olmak üzere 3 farklı protesto yürüyüşünü koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yasakladı.
Fransa’nın başkenti Paris’te polis, ABD Elçiliği önündeki dahil olmak üzere 3 farklı protesto yürüyüşünü koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında yasakladı. Paris’te sağlık çalışanlarının protestolarında, polis ile eylemciler arasında arbedeler yaşanmıştı.
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