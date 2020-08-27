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DHA
Haber Giriş: 27.08.2020 - 15:01 |  Son Güncelleme:

Son dakika: Fransa’nın başkenti Paris’te koruyucu maske takmak zorunlu hale getirildi

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Son dakika: Fransa’nın başkenti Paris’te koruyucu maske takmak zorunlu hale getirildi
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Fransa'da koronavirüs vakalarının son günlerde artışa geçmesiyle birlikte önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Fransa, koronavirüs salgınını kontrol altına almıştı ancak ülkede son günlerde vaka sayılarının artması üzerine Covid-19 önlemleri tekrar sıkılaşmaya başladı. 

Gelen son dakika haberine göre Fransa’nın başkenti Paris’te koruyucu maske takmak zorunlu hale getirildi. 

Fransa'da toplan koronavirüs vaka sayısı 254 bine, Covid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 30 bin 554'e yükseldi. 

 

 

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