Son dakika: Fransa’nın başkenti Paris’te koruyucu maske takmak zorunlu hale getirildi
Fransa'da koronavirüs vakalarının son günlerde artışa geçmesiyle birlikte önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı.
Fransa, koronavirüs salgınını kontrol altına almıştı ancak ülkede son günlerde vaka sayılarının artması üzerine Covid-19 önlemleri tekrar sıkılaşmaya başladı.
Gelen son dakika haberine göre Fransa’nın başkenti Paris’te koruyucu maske takmak zorunlu hale getirildi.
Fransa'da toplan koronavirüs vaka sayısı 254 bine, Covid-19 yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı da 30 bin 554'e yükseldi.
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