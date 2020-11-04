Son dakika: Fransa'dan Ülkü Ocakları kararı!
Fransa İçişleri Bakanlığı, "Bozkurtlar" ( Grey Wolves) olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu.
Fransa İçişleri Bakanlığı, "Bozkurtlar" (Grey Wolves) olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ulusal Meclis Kanunlar Komitesi önünde yaptığı açıklamada, hükümetin çarşamba günkü Bakanlar Kurulu'nda "Bozkurtlar" (Grey Wolves) olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın kapatılmasının kararlaştıracağını belirtmişti.
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