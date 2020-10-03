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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 21:51 | Son Güncelleme:

Son dakika: Fransa'dan korkunç koronavirüs rekoru! En yüksek seviyeye ulaştı

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Son dakika: Fransa'dan korkunç koronavirüs rekoru! En yüksek seviyeye ulaştı
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Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, son 24 saatte tespit edilen 16 bin 972 yeni vaka ile salgının başında bu yana günlük artış bakımından en yüksek seviyesine ulaştı.

Son dakika haberi... Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 49 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 32 bin 198'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 16 bin 972 artışla 606 bin 625'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.

Hastanelerde son 7 günde 4 bin 87 kişi tedaviye alındı, bunlardan 849'u yoğun bakımda yatıyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 7,9'a çıktı.

Ülkede yoğun bakımdaki hasta sayısında yaşanan artışla salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Fransa'da son olarak 24 Eylül'de kayıtlara geçen 16 bin 96 vakayla, salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedilmişti.

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