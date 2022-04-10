Son dakika: Fransa'dan ilk sonuçlar geldi... Macron en güçlü rakibi Le Pen'in önünde seyrediyor

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Fransa'da halk yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere bugün ilk tur için sandık başına gitti. Yaklaşık 48.7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede yerel saatle 17.00 sıralarında katılım oranı yüzde 65 olarak belirlendi. Bu oran, 2017 seçimlerinin 4.4 puan gerisinde kaldı.

Aşırı sağdan aşırı sola siyasi yelpazenin her renginden 12 aday ilk turda oy pusulasında yer alırken, sandıklar TSİ 21.00'da kapandı ve ilk sandık çıkış anketleri yayınlandı.

İKİNCİ TUR 24 NİSAN'DA

Buna göre; Cumhuriyet Yürüyüşü Partisi'nden mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yüzde 28.6 ile ilk turu birinci kapattı. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nden Marine Le Pen ise yüzde 24.4 ile ikinci sırada yer aldı. İlk turda hiçbir aday yüzde 50 oy alamadığı için seçimler ikinci tura kaldı. Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı 24 Nisan'da yapılacak ikinci tur seçimlerle belirlenecek.

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Solcu Boyun Eğmeyen Fransa Partisi'nden Jean-Luc Melenchon yüzde 20.2, aşırı sağcı Yeniden Fetih Partisi'nden Eric Zemmour yüzde 6.8, Cumhuriyetçi Valerie Pecresse ise yüzde 4.6 oy aldı.

LİDERLER İKİNCİ TURDA KİMİ DESTEKLEYECEK?

Sandık çıkış anketlerini yayınlamasıyla birlikte liderler ikinci turda hangi adaya destek vereceklerini açıklamaya başladı.

Sosyalist Parti'den aday olan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yüzde 2'nin biraz üzerinde oy aldı. Hidalgo ikinci turda Macron'a destek vereceğini duyurdu. Merkez sağcı Pecresse de desteğinin Macron'dan yana olacağını açıkladı. Aşırı sağcı Zemmour ise beklendiği üzere Le Pen'den yana arka çıktı.

SEÇİMİ KAZANAN ADAY 13 MAYIS’TA GÖREVE BAŞLAYACAK

İlk turun resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 13 Nisan’da açıklanacak ve ikinci turda seçimi kazanan aday ise 13 Mayıs’ta göreve başlayacak.

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