Son dakika: Fransa'dan flaş Afgan mülteci kararı

Dün Almanya'dan gelen 'Afgan mülteci' kararının ardından bugün de Fransa benzer bir adım atmak için harekete geçti.

Uluslararası haber ajansı AFP'nin Fransız hükümetine dayandırdığı haberine göre, Fransa, göçmenlerin Afganistan'a sınır dışı edilmesini askıya aldı.

Hükümete yakın kaynaklara göre, konu ile ilgili kısa süre içinde resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

Dün, Almanya, güvenlik sorunu sebebiyle Afganlar için sınır dışı uygulamasını askıya aldığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter'dan yaptığı açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer vermişti;

'İçişleri Bakanı Afganistan'ın güvenlik durumundaki mevcut gelişmeler nedeniyle şu an için sınır dışı uygulamasını askıya aldı.'

BRÜKSEL'E ORTAK MEKTUP

Geçtiğimiz günlerde AB üyesi 6 ülke Brüksel'e ortak mektup mektup yazmıştı.

Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, Danimarka ve Yunanistan tarafından yazılan mektupta özetle Afgan mültecilerin geri gönderilmesinin istenildiğinin altı çizildi.

Mektupta, sığınma başvuruları reddedilen Afganların geri gönderilmemesinin, iltica başvurusu yapacaklara "yanlış mesaj vereceği ve daha fazla iltica başvurusu gelmesine neden olacağı" vurgulandı.

Yaklaşık 4,6 milyon Afgan'ın yerlerinden edildiği ifade edilen mektupta, AB Komisyonu'na Afganistan ve çevresindeki ülkelerle iltica konusunda iş birliği yapması çağrısında bulunuldu.

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