Son dakika... Fransa'dan endişelendiren rekor! Yeniden 10 binlere ulaştı

Euronews haberine göre Ulusal sağlık ajansı Santé Publique France , Perşembe günü öğleden sonra 9.843 yeni COVID-19 enfeksiyonunun önceki 24 saat içinde doğrulandığını açıkladı.

Worldometers'a göre, bu, salgının başlangıcından bu yana ülkenin kaydettiği en yüksek günlük vaka sayısı. Son yedi günde 371'i yoğun bakım ünitelerinde olmak üzere hastaneye yatırılan 2200'den fazla COVID-19 hastasıyla hastaneye yatış sayısı da arttı.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre, Fransa şu anda 100.000 kişi başına 135.1 vaka ile AB'nin ikinci en yüksek vaka sayısına sahip ülkesi. İspanya ise hala en çok vaka görülen ülke konumunda.

MACRON YENİ KARARLARI AÇIKLAYACAK

Fransa'da “Covid-19” başlığı altında Savunma Konseyi toplantısı gerçekleştirileceği belirtildi. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Covid-19'la mücadele kapsamında alınacak yeni kararların ülke genelinde değil, ihtiyaç duyulan bölgelerle sınırlandırılacağını ifade etti.

Macron, “Virüsün gelişimine uyum sağlamamız gerekli. Kısıtlamaları hayata devam edecek şekilde yapmalıyız” dedi.

BU YIL YÜZDE 10,3 DARALACAK

Fransa, ekonomiyi canlandırmak ve işsizliği azaltmak için bu ayın başlarında 100 milyar avroluk bir teşvik paketini açıkladı.

Fransa'da büyüme, yılın ilk üç ayında yüzde 5,8 küçüldükten sonra ikinci çeyrekte yüzde 13,8 oranında küçüldü.

Bank of France, Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın bu yıl yüzde 10,3 daralacağını tahmin ediyor.