MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Fransa'dan büyük skandal! Karabağ'ı bağımsız devlet olarak tanıdılar
GeriDünya Son dakika... Fransa'dan büyük skandal! Karabağ'ı bağımsız devlet olarak tanıdılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 03.12.2020 - 19:51 | Son Güncelleme:

Son dakika... Fransa'dan büyük skandal! Karabağ'ı bağımsız devlet olarak tanıdılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Fransa'dan büyük skandal! Karabağ'ı bağımsız devlet olarak tanıdılar
Abone Olgoogle-news

Fransa Ulusal Meclisi skandal bir karar alarak uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan ve Ermenistan işgalinde kalan Artsakh'ı devlet olarak tanıdı.

Fransa Ulusal Meclisi, geçen hafta Fransa Senatosu'nun aldığı benzer bir kararı oyçokluğuyla kabul etti.

İşgal altındaki Artsakh'ın bağımsız devlet olarak tanınmasını öngören tasarı, üçe karşı 188 oyla Parlamento'dan geçti.

 

AYRINTILAR AZ SONRA...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle