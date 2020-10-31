Son dakika: Fransa'daki bıçaklı saldırıyla ilgili flaş gelişme

Fransa'nın Nice kentinde üç kişinin ölümüne yol açan bıçaklı saldırısıyla bağlantılı üçüncü kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

Fransa merkezli BFM TV’de yer alan habere göre, ülkenin Nice şehrindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırıyla bağlantılı olarak üçüncü bir kişi de gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınanlardan biri ile akraba olduğu ifade edilen 33 yaşındaki şüphelinin polis baskını sırasında evinde bulunduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Fransa’da Perşembe günü Nice kentinde bir kilisedeki bıçaklı saldırı sonucu 3 kişi yaşamını yitirmiş ve saldırgan da polis tarafından vurularak etkisiz hale getirilmişti. Kimliği Brahim al-Aouissaoui olarak tespit edilen saldırganın 1999 yılında Tunus’ta doğduğu, Ekim ayında İtalya’nın Lampedusa Adası üzerinden Fransa’ya geldiği bildirilmişti.