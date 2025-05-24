×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Fransa'da yine elektrik kesintisi! Cannes Film Festivali sırasında gitti

Güncelleme Tarihi:

#Fransa#Elektrik Kesintisi#Cannes
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 13:57

Fransa'da, dünyanın merakla beklediği Cannes Film Festivali sırasında elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik kesintisinin geniş çaplı olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Fransa'nın güneyinde, Cannes Film Festivali'nin 78'incisinin düzenlendiği sırada elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik kesintisinin, festivale ev sahipliği yapan Cannes şehrinin yanı sıra Alpes-Maritimes bölgesini etkilediği bildirildi.

Alpes-Maritimes Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, Alpes-Maritimes vilayetinin batısında ciddi bir elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) servislerinin durumu düzeltmek için çalıştığı belirtilirken, vatandaşlara günlük seyahatlerinde dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Akdeniz'de RTE hesabından X'te yapılan açıklamada, elektrik kesintisinden Cannes ve çevresindeki kentlerin etkilendiğini ve 160 bin haneye elektrik verilemediği aktarıldı.

Açıklamada, RTE ve ülkenin elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis'in ekiplerinin elektriğin en kısa sürede geri gelmesi için çalışmalar yürüttüğü belirtilirken, yaşanan olumsuzluktan ötürü özür dilendi.

Haberin Devamı

Son dakika... Fransada yine elektrik kesintisi Cannes Film Festivali sırasında gitti

İNSANLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Elektrik kesintisi nedeniyle trafik ışıkları devre dışı kaldı. Halkın sokaklara döküldüğü Cannes şehrinde trafik felç oldu.

Ana caddelerdeki dükkanlar, kesinti nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Cannes genelinde, mağaza ve restoranlarda ışıkların olmadığı ve yalnızca nakit alışveriş yapılabildiği belirtildi.

Son dakika... Fransada yine elektrik kesintisi Cannes Film Festivali sırasında gitti

MOBİL İLETİŞİM GİTTİ, KARTLAR ÇALIŞMIYOR

Elektrikte yaşanan kesinti, internet hizmetini de vurdu. Mobil hatların çalışmadığı ve WhatsApp gibi çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarında aksaklık yaşandığı ifade edildi.

İletişimin yanı sıra kredi kartı gibi mobil ağa bağlı ödeme yöntemlerinin de internet kesintisi nedeniyle kullanılmadığı aktarıldı.

Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde kensiti nedeni ile çalışmayan elektronik tabelalar, çalışmayan yürüyen merdivenler ve gar binası çevresindeki insan kalabalığı dikkat çekti.

Haberin Devamı

SAVCIDAN 'SABOTAJ' AÇIKLAMASI

Fransız savcı, elektrik kesintisinden etkilenen Cannes bölgesinde elektrik direğinin tahrip edildiğini açıkladı.

İsminin açıklanmaması kaydıyla AFP'ye konuşan polisler, Cannes yakınındaki bir trafo merkezinde yangın çıktığını ve yangının arkasında kundaklama olduğunu düşündeklerini söyledi.

Son dakika... Fransada yine elektrik kesintisi Cannes Film Festivali sırasında gitti

GEÇTİĞİMİZ AY AVRUPA'DA BİRÇOK BÖLGEDE KESİNTİ YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz ay yaşanan kesintiler nedeniyle, İspanya, Portekiz ve Fransa'nın birçok bölgesinde milyonlarca kişi elektriksiz kalmıştı.

CANNES 24 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

Jüri başkanlığını oyuncu ve yönetmen Juliette Binoche'nin üstlendiği 78. Cannes Film Festivali'nde 19 film, Altın Palmiye için yarışacak. Fransa'daki festivalde bu yıl Onursal Altın Palmiye Ödülü Robert De Niro'ya verilecek. Festival, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Gözden KaçmasınSon dakika... Avrupada hayat durdu: İspanyadan elektrik kesintisinin nedenine ilişkin ilk yorumSon dakika... Avrupa'da hayat durdu: İspanya'dan elektrik kesintisinin nedenine ilişkin ilk yorumHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fransa#Elektrik Kesintisi#Cannes

BAKMADAN GEÇME!