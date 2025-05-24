Son dakika... Fransa'da yine elektrik kesintisi! Cannes Film Festivali sırasında gitti

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Fransa'nın güneyinde, Cannes Film Festivali'nin 78'incisinin düzenlendiği sırada elektrik kesintisi yaşandı.

Elektrik kesintisinin, festivale ev sahipliği yapan Cannes şehrinin yanı sıra Alpes-Maritimes bölgesini etkilediği bildirildi.

Alpes-Maritimes Valiliğinin X hesabından yapılan açıklamada, Alpes-Maritimes vilayetinin batısında ciddi bir elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE) servislerinin durumu düzeltmek için çalıştığı belirtilirken, vatandaşlara günlük seyahatlerinde dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Akdeniz'de RTE hesabından X'te yapılan açıklamada, elektrik kesintisinden Cannes ve çevresindeki kentlerin etkilendiğini ve 160 bin haneye elektrik verilemediği aktarıldı.

Açıklamada, RTE ve ülkenin elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis'in ekiplerinin elektriğin en kısa sürede geri gelmesi için çalışmalar yürüttüğü belirtilirken, yaşanan olumsuzluktan ötürü özür dilendi.

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İNSANLAR SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Elektrik kesintisi nedeniyle trafik ışıkları devre dışı kaldı. Halkın sokaklara döküldüğü Cannes şehrinde trafik felç oldu.

Ana caddelerdeki dükkanlar, kesinti nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Cannes genelinde, mağaza ve restoranlarda ışıkların olmadığı ve yalnızca nakit alışveriş yapılabildiği belirtildi.

MOBİL İLETİŞİM GİTTİ, KARTLAR ÇALIŞMIYOR

Elektrikte yaşanan kesinti, internet hizmetini de vurdu. Mobil hatların çalışmadığı ve WhatsApp gibi çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarında aksaklık yaşandığı ifade edildi.

İletişimin yanı sıra kredi kartı gibi mobil ağa bağlı ödeme yöntemlerinin de internet kesintisi nedeniyle kullanılmadığı aktarıldı.

Uluslararası ajansların geçtiği görüntülerde kensiti nedeni ile çalışmayan elektronik tabelalar, çalışmayan yürüyen merdivenler ve gar binası çevresindeki insan kalabalığı dikkat çekti.

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SAVCIDAN 'SABOTAJ' AÇIKLAMASI

Fransız savcı, elektrik kesintisinden etkilenen Cannes bölgesinde elektrik direğinin tahrip edildiğini açıkladı.

İsminin açıklanmaması kaydıyla AFP'ye konuşan polisler, Cannes yakınındaki bir trafo merkezinde yangın çıktığını ve yangının arkasında kundaklama olduğunu düşündeklerini söyledi.

GEÇTİĞİMİZ AY AVRUPA'DA BİRÇOK BÖLGEDE KESİNTİ YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz ay yaşanan kesintiler nedeniyle, İspanya, Portekiz ve Fransa'nın birçok bölgesinde milyonlarca kişi elektriksiz kalmıştı.

CANNES 24 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK

Jüri başkanlığını oyuncu ve yönetmen Juliette Binoche'nin üstlendiği 78. Cannes Film Festivali'nde 19 film, Altın Palmiye için yarışacak. Fransa'daki festivalde bu yıl Onursal Altın Palmiye Ödülü Robert De Niro'ya verilecek. Festival, 24 Mayıs'a kadar devam edecek.