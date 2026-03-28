Son dakika... Fransa'da terör saldırısı girişimi

Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2026 17:22

Fransa'nın başkenti Paris'te, ABD merkezli bankaya terör saldırısı girişimi gerçekleşti. Fransız polisi, terör saldırısının bomba patlamadan engelleniğini duyurdu.

Fransa’nın başkenti Paris’te, ABD merkezli Bank of America’nın bir şubesinin önünde el yapımı bombayı patlatmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alındı. Olay, sabahın erken saatlerinde kentin önemli noktalarından Rue de la Boétie’de yaşandı.

Yetkililer, bir kişinin patlayıcı düzeneği infilak ettirmeye çalıştığının fark edilmesi üzerine harekete geçti. Fransız polisi, içinde tanımlanamayan bir sıvı bulunan 5 litrelik şeffaf kap ile yaklaşık 650 gram patlayıcı tozdan oluşan düzeneği ele geçirdi.

Daily Mail'in aktardığı habere göre Fransız basını, saldırganın yanında bir kişinin daha bulunduğunu ve bu kişinin olay yerinden kaçtığını bildirdi. Gözaltına alınan şüpheli ise ifadesinde, Bank of America binasının önüne bir araçla bırakıldığını öne sürdü.

Şüpheli, sosyal medya platformu Snapchat üzerinden kendisine bombayı patlatması karşılığında 600 euro teklif edildiğini iddia etti.

Olay yerine sevk edilen ekipler, şüphelinin bir bidon dolusu sıvıyı ateşe vermeye çalıştığını tespit etti. Güvenlik güçlerinin hızlı müdahalesiyle olası bir facianın önüne geçildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, olayın ardından yaptığı açıklamada, saldırıyı önleyen polis ekiplerini “hızlı müdahale” nedeniyle övdü.

