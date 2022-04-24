Son dakika: Fransa'dan ilk tahminler geldi: Macron açık ara farkla ipi göğüsledi

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Dünya bugün Fransa'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turundan gelecek sonuçları bekliyordu. Sandıklar kapanmadan yaklaşık bir saat önce Belçika gazetesi 'La Libre' mevcut Fransa lideri Emmanuel Macron'un zaferine işaret eden bir haber yayınlarken, sandıkların kapandığı 21.00 ile birlikte yayınlanan sandık çıkış anketleri Macron'un ikinci kez Elysee Sarayı'na çıkışının garanti olduğunu ortaya koydu.

Ilfop, Pionionway, Ipsos ve Elabe firmalarının ilk tahminlerine göre; Macron'un oyların yüzde 58.2-57.6 alması bekleniyor. Macron'un aşırı sağcı rakibi Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'in ise en fazla yüzde 41.8 alması öngörülüyor.



PARİS'TE KUTLAMALAR BAŞLADI



İlk tahminlerin gelmesiyle birlikte başkent Paris'teki Eiffel Kulesi yakınlarında seçim partisi yapan Emmanuel Macron'un ekibi arasında büyük sevinç yaşandı.



LE PEN YENİLGİYİ KABUL ETTİ



İlk sonuçların ardından ilk açıklama Le Pen'den geldi. Aşırı sağcı lider, sonuçları siyahi hareketi için bir "zafer" olarak nitelendirirken, maçın henüz bitmediğini belirterek, parlamento seçimlerine işaret etti. Le Pen, Macron'ın meclis seçimlerinde çoğunluğu elde edemeyebilme ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu öne sürdü.



MACRON'A TEBRİK MESAJLARI



Sonuçların ardından Avrupalı liderlerden Macron'a tebrik mesajları yağdı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Macron'u ilk tebrik eden liderler arasında yer aldı.

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