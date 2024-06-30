Son dakika: Fransa'da seçimleri aşırı sağcılar kazandı! Macron gidici mi?

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Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 08.00'de başlayan oy verme işleminde 17.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 59,39'u oy kullanırken, seçime katılım oranı 1978'den bu yana en yüksek oran oldu. Ülkede 2022'de düzenlenen seçimlerde bu oran yüzde 39,42 olarak kayıtlara geçti. Bu da katılım oranının bir önceki seçimde aynı saatlere göre 20 puan arttığını gösteriyor.

MACRON'UN İTTİFAKI 3. OLDU

Seçimde, aşırı sağcı parti "Ulusal Birlik" yüzde 34, sol partilerin ittifakı "Yeni Halk Cephesi" yüzde 29, Cumhurbaşkanı Macron'u destekleyen merkez blok yüzde 21 oy aldı.