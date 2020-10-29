Son dakika: Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı!

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Fransa'nın Nice kentinde bir kilise yakınlarında bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

Fransız medyası, olayda en az üç kişinin öldüğünü ve birden fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırı Nice kentindeki Notre Dame kilisesi yakınında gerçekleşti.

Fransa İçişleri Bakanı, olayla ilgili polis operasyonunun devam ettiğini açıkladı.

Olayın bir terör saldırısı olduğuna inandığını söyleyen Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi ise, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir kişinin gözaltına alındığı bilgisini verdi.

Christian Estrosi, Franca Cumhurbaşkanı Macron'un saldırının ardından Nice'e gideceğini duyurdu.

Yakalanan saldırganın bir kadının kafasını kestiği iddiası var. İddiayı Fransız siyasetçi Marine Le Pen parlamento konuşması sırasında dile getirdi. İddia polis kaynakları tarafından da doğrulandı.