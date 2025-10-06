Fransa'da siyasi kriz! Başbakan Lecornu istifa etti... Muhalefetten Macron'a istifa çağrısı

Haberin Devamı

Fransa'da hükümet krizi devam ediyor. 9 Eylül'de Fransa başbakanı olarak atanan Sebastien Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu.

Élysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Sébastien Lecornu'nun istifa dilekçesini Emmanuel Macron'a sunduğu, Macron'un da istifa dilekçesini kabul ettiği duyuruldu.

France 24'te yer alan habere göre Lecornu, yeni hükümetin kabine üyelerini açıklamasının ardından hem sol hem de sağ kesimden muhaliflerin eleştirilerine maruz kaldı.

Dün akşam TSİ ile 20.53 civarında kurulan yeni hükümet, Lecornu'nun bu sabah istifasını vermesiyle yaklaşık 14 saat sonra düşmüş oldu.

ÜLKE TARİHİNE GEÇTİ

Fransa, Sébastien Lecornu’nun istifası ile siyasi açıdan yeni bir dönüm noktasına geldi. Lecornu, Beşinci Fransız Cumhuriyeti'nin en kısa süre görev yapan başbakanı olarak tarihe geçti.

Fransa başbakanlarının resmi konutu Matignon'da yalnızca 27 gün kalan Lecornu, 26 gün boyunca hükümeti kuramadı ve Fransa'nın en uzun süre hükümetsiz kalan başbakanı oldu.

Lecornu’nun kabinesi, atandıktan yaklaşık 14 saat sonra düşerek, Fransız siyasetinin “en kısa ömürlü hükümeti” olarak kayıtlara geçti. Lecornu ayrıca, Fransa’da açıklama yapmadan görevini bırakan ilk başbakan oldu.

MACRON'A İSTİFA ÇAĞRISI

Paris Borsası, Lecornu’nun istifasının açıklanmasının ardından dakikalar içinde yüzde 1.7 değer kaybetti.

Lecornu'nun istifası piyasaları sarsarken Cumhurbaşkanı Macron’a Ulusal Meclis’i feshetme çağrısında bulunuldu.

Ulusal Birlik Partisi başkanı Jordan Bardella, partisinin merkezinde yaptığı açıklamada "Sandıklara dönülmeden ve Ulusal Meclis feshedilmeden istikrar sağlanamaz" dedi.

Ulusal Birlik Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Macronizm ayakta öldü" ifadesi kullanıldı ve "Macron artık bir seçim yapmak zorunda! Ya fesih ya istifa, hemen!" denildi.

🔴 Le macronisme est mort debout.



Macron doit désormais choisir : dissolution ou démission, et vite !



Macron doit désormais choisir : dissolution ou démission, et vite !

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Macron'un "bir yıldan kısa sürede üç başbakanı devirdiğini" vurgulayarak Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesi gerektiğini savundu.

LFI'nin kurucusu Jean-Luc Melenchon, Lecornu'nun istifasının ardından Macron'un görevden alınması için 104 milletvekilinin sunduğu önergenin derhal incelemeye alınmasını talep etti.

Aşırı sağcı politikacı Marine Le Pen, Lecornu'nun istifasına ilişkin "Tek akıllıca karar sandık başına dönmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Fransa'daki merkez sağ siyasi partilerden Cumhuriyetçiler'e mensup David Lisnard, "Sorumlusu Macron'dur. Tek çözüm istifa" açıklamasında bulundu.

LECORNU'DAN İLK AÇIKLAMA

Matignon'da açıklama yapan Lecornu, "Görevimi yerine getirebilmem için gerekli koşullar artık mevcut değildi" ifadesini kullandı.

Konuşmasına "Partiler, Ulusal Meclis'te mutlak çoğunluğa sahipmiş gibi davranmaya devam ediyor." sözlerini ekleyen Lecornu, isim vermeden Cumhuriyetçi Parti'ye yüklenerek "İnsanın her zaman partisinden ziyade ülkesini tercih etmesi gerektiğini" söyledi.

Lecornu, “Hükümetin yapısı, 2027 başkanlık seçimlerine ilgisi olan bazı partizanların iştahını kabarttı" dedi.

HÜKÜMET DÜN KURULMUŞTU

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Emmanuel Moulin dün, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'tan atanan ve yaklaşık 3,5 haftadır siyasi partilerle müzakereler yürüten Lecornu'nun yeni hükümeti kurduğunu açıklamıştı.

Lecornu'nun yeni kabinesinde, Roland Lescure Ekonomi ve Maliye Bakanı, Eric Woerth Konut Bakanı, Naima Moutchou Dönüşüm, Kamu Hizmeti, Yapay Zeka ve Dijital İşler Bakanı, Marina Ferrari Spor ve Gençlik Bakanı olarak yer almıştı.

Öte yandan, İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Adalet Bakanı Gerald Darmanin, Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Kültür Bakanı Rachida Dati, Sağlık Bakanı Catherine Vautrin, Tarım Bakanı Annie Genevard, Fransa Denizaşırı Topraklar Bakanı Manuel Valls, Fransa Ekolojik Geçiş, Biyoçeşitlilik, Orman, Deniz ve Balıkçılık Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Ulaştırma Bakanı Philippe Tabarot ve Kamu Maliyesi Bakanı Amelie de Montchalin kabinedeki yerlerini korumuştu.

Daha önce Ekonomi ve Maliye Bakanı olarak görev alan Bruno Le Maire ise Savunma Bakanı olarak atanmıştı.

Aurore Berge'nin, yeni hükümette Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan ve Hükümet Sözcüsü olarak görev almasına karar verilirken, Parlamento ile ilişkilerden Sorumlu Bakan görevine ise Mathieu Lefevre getirilmişti.

BÜTÇE ANLAŞMAZLIKLARI FRANSA'DA HÜKÜMET İSTİKRARSIZLIĞINA YOL AÇIYOR

Fransa'da merkez sağcı Michel Barnier hükümeti, 3 aylık görev süresinin ardından 2025 bütçe görüşmelerinde yaşanan uzlaşmazlık nedeniyle 4 Aralık 2024'te muhalefetin sunduğu gensoru önergesiyle düşmüştü.

Ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu 13 Aralık 2024'te başbakan olarak atamıştı.

Kamu borçları nedeniyle zor durumda olan ülkede, yeni bütçe görüşmeleri, hükümet ile muhalefet kanadı arasındaki temel anlaşmazlık konularından biriydi.

Bayrou, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla 43 milyar euro civarında tasarruf yapılmasını içeren ve Fransızların tepki gösterdiği 2026 bütçesinin görüşülmesi öncesinde hükümeti güven oylamasına götüreceğini duyurmuştu.

François Bayrou hükümeti, 8 Eylül’de yapılan oturumda güvenoyu alamayarak düşmüş, yerine Lecornu başbakan olarak atanmıştı.