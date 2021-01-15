Son dakika...Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendi el yazısıyla mektup gönderdiğini ve Türkiye - Fransa ilişkilerini geliştirmek istediğini belirtti.



Pakistan'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:



Cumhurbaşkanımız memnuniyetle görüşürüz dedi önce video konferans veya telefon görüşmesi olacak sonra fizikken bir araya gelinir ifadesini kullandı.



Tabi ilişkilerin normalleşmesi içinde 4 başlıkta istişarelere başlama kararı alındığını da duyurdu. İkili düzeydeki istişareler, terörle mücadele, bölgesel konular Suriye, Libya dahil ve eğitim işbirliği bu dört başlığı oluşturacak Yunanistan’la da istikşafı görüşmeler de başlayacak bu konuda da ne düşündüğünü sorduk.

Miçotakis’ten gelen açıklamalar vardı, deniz yetki alanlarını konuşuruz diye… Dışişleri Bakanı daha önce 60 görüşme yaptık dedi bu kapsamda o görüşmelerde ne konuştuysak İstanbul’daki 61’nci görüşmede de onu konuşacağız dedi.



Buna vurgu yaptı ve sadece deniz yetki alanları yok dedi istikşafı görüşmelerin içinde itilaflı tüm konular var dedi birini ayırmak doğru değil bunun faydası da olmaz mesajını verdi.



Dolayısıyla Yunanistan’dan gelen kafa bulandırıcı açıklamaların faydasının olmadığını vurguladı. Bu müzakerelerden kaçmak anlamına da gelebilir dedi. Ve biz Türkiye olarak ilk toplantıda tüm dosyaları açacağız onlar görüşmek istemiyoruz derse o zaman istikşafı görüşmenin bir anlamı yok diye de vurguladı.



Tabi ikili görüşme olur mu Yunan Dışişleri Bakanı ile veya Miçotakis’le Cumhurbaşkanı arasında; olmaz demedi hatta buna ilişkin bir takım temasların yaşandığını da anlattı. Ancak Yunan Başbakan’ın istikşafı görüşmelerden sonra ikili görüşme yapmayı tercih ettiğini dolayısıyla buna uygun davrandıklarını belirtti.



Cumhurbaşkanı’nın da benim için herhangi bir sorun yok her zaman görüşmeye hazırım mesajını verdiğini duyurdu Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu.

Akdeniz konferansının da 21 Ocak’ta Brüksel temaslarında gündeme geleceğini belirten Çavuşoğlu KKTC katılmazsa Rum tarafını da biz kabul etmeyiz mesajını verdi.



ABD VE S-400

ABD'nin yeni yönetimi ile ilgili konuşan Çavuşoğlu, "ABD ile bundan sonraki süreç de konuşuldu. Biden yönetimi ile ilgili Dışişleri Bakanı biz çalışmaya hazırız, ön yargılı da değiliz. İlişkilerde bugüne kadar yaşanmış ve bundan sonra yaşanacak sorunlar var ama önemli fırsatlar da var. Yeni yönetimdeki isimlerin çoğunu Obama yönetiminden tanıyoruz ama bildiğimiz insanların olması sorunların hallolacağı anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

Obama döneminden beri kalan sorunlar YPG/PKK gibi sorunlar bunlar ne olacak sorusuna da umarım bu sorunları aşarız. S-400 sorunu var biz çalışma grubu önerimizi kendilerine ileteceğiz.





