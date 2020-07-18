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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 18.07.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Son dakika... Franda'da büyük katedral yangını

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Son dakika... Franda'da büyük katedral yangını
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Fransa'nın Nantes kentinin simgesi katedralde büyük bir yangın çıktı.

Haber ajanslarının son dakika olarak geçtiği bilgiye göre Fransa'nın Nantes kendindeki katedralde büyük bir yangın çıktı. 

Yangının sabah saatlerinde başladığı bildirilirken sebebi konusunda henüz açıklama gelmedi. 

Son dakika... Frandada büyük katedral yangını

Katedralin içinde başlayan yangın henüz söndürülemedi. 

Fransız yetkililer olay yerine 60 itfaiye görevlisinin geldiğini, yangının söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.  

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