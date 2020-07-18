Son dakika... Franda'da büyük katedral yangını
Fransa'nın Nantes kentinin simgesi katedralde büyük bir yangın çıktı.
Haber ajanslarının son dakika olarak geçtiği bilgiye göre Fransa'nın Nantes kendindeki katedralde büyük bir yangın çıktı.
Yangının sabah saatlerinde başladığı bildirilirken sebebi konusunda henüz açıklama gelmedi.
Katedralin içinde başlayan yangın henüz söndürülemedi.
Fransız yetkililer olay yerine 60 itfaiye görevlisinin geldiğini, yangının söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
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