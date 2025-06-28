Son dakika... Fordo'dan yeni uydu görüntüleri geldi: İran çalışmalara başladı!

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ABD'nin geçtiğimiz hafta Fordo’daki yer altı uranyum zenginleştirme tesisine 'bunker buster' bombalarıyla düzenlediği saldırının ardından, İranlı inşaat ekipleri tesiste yoğun onarım faaliyetine başladı. Maxar Technologies tarafından Cuma günü çekilen yeni uydu görüntülerine göre, ekipler tesisin üzerindeki toprak yüzeyde çalışmalara hız verdi.

Görüntülerde, GBU-57 tipi bombalarının açtığı kraterler ve yüzeydeki delikler çevresinde ekskavatörler, buldozerler ve çeşitli iş makineleri görülüyor.

Başka bir görüntüde ise ekiplerin tesise ulaşımı sağlayacak yolları yeniden inşa etmesi dikkat çekti. Saldırıdan önceki 24 saatlik sürede de Fordo yüzeyinde benzer inşaat faaliyetleri olduğu uydu görüntüleriyle tespit edilmişti.

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Yetkililer, saldırılar sonucu herhangi bir nükleer sızıntı ya da radyasyon tehdidi oluşmadığını açıkladı.



Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Fordow’daki santrifüjlerin artık “çalışamaz durumda” olduğunu belirtti. UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, Perşembe günü Radio France Internationale’e yaptığı açıklamada, “Tesis çok büyük hasar aldı. Gerçekten çok ciddi bir tahribat söz konusu” ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer programının ne ölçüde zarar gördüğü ve bu saldırının projeyi ne kadar geriye ittiği ise resmi olarak henüz açıklanmadı.



ABD Başkanı Donald Trump, Fordo’un yanı sıra Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerin de “yerle bir edildiğini” ve yıllarca geriye götürüldüğünü iddia ediyor. Trump, ABD Savunma İstihbarat Dairesi’nden sızan ve saldırının İran’ın nükleer programını ne kadar etkilediği konusunda “düşük güvenilirlik” içerdiği belirtilen ön raporu da sert sözlerle eleştirdi.

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Söz konusu sızıntı 2 gündür ABD'nin en önemli gündem maddesi haline gelmiş durumda. CIA Direktörü John Radcliffe ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, Trump’a destek vererek saldırıların İran’ın tesislerine “ağır hasar verdiğini” açıkladı.



Pentagon'un yayımladığı görüntülerde, Fordo yüzeyinde sığınak delici bir bombanın bıraktığı izler görülüyor.

GÖRÜNTÜLER NEDEN ÖNEMLİ?

Newsweek'te yer alan habere göre, güncellenen uydu fotoğrafları İran'ın hassas bileşenleri güvence altına almak için önleyici bir şekilde hareket etmiş olabileceğini öne sürüyor. İran devlet medyası nükleer tesislerin saldırı öncesi boşaltıldığını ve zenginleştirilmiş uranyumun saldırılardan önce "güvenli bir yere" taşındığını iddia etmişti.

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