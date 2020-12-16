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Son dakika... Financial Times, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i 'Yılın Kişisi' seçti
Financial Times (FT) gazetesi Yılın Kişisi olarak koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi seçti
Financial Times (FT) gazetesi Yılın Kişisi olarak koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi seçti
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