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Haber Giriş: 16.12.2020 - 10:14 | Son Güncelleme:

Son dakika... Financial Times, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i 'Yılın Kişisi' seçti

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Son dakika... Financial Times, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'i 'Yılın Kişisi' seçti
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Financial Times (FT) gazetesi Yılın Kişisi olarak koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi seçti

Financial Times (FT) gazetesi Yılın Kişisi olarak koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi seçti

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