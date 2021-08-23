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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 23.08.2021 - 14:59 | Son Güncelleme:

Son dakika: Film gibi operasyon... ABD'li muhabir Kabil'den böyle kurtarıldı!

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Son dakika: Film gibi operasyon... ABD'li muhabir Kabil'den böyle kurtarıldı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de mahsur kalan ABD'li muhabir, filmleri aratmayacak bir operasyon ile kurtarıldı. Washington Post muhabiri yaşadıklarını ilk defa anlattı.

Dünya günlerdir Afganistan'ın başkentindeki havalimanından gelen görüntüleri konuşuyor.

Taliban'dan kaçış için on binlerin son umudu olan havalimanında insanlık trajedisi sürerken, iyi haberler de geliyor.

Biden'ın ABD askerlerinin havalimanından çıkmasını yasaklaması üzerine kentte mahsur kalan Washington Post muhabiri Susannah George geçtiğimiz günlerde kurtarılmış ve ülkesine dönmüştü.

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Susannah George, yaşadıklarını ilk defa kamuoyu ile paylaştı. Filmleri aratmayan bir operasyon ile kurtarılan George, İngiliz askerleri tarafından nasıl kurtarıldığını anlattı.

İngiliz birlikleri tarafından yönetilen bir tahliye operasyonunda yer bulan George, havalimanına ulaşana kadar zırhlı araçlar kullandıklarını belirtti.

İngiliz askerlerin ilk başta yetkilerini aşmak istemediklerini belirten George, 'birkaç telefon görüşmesi yaptıktan sonra ben ve meslektaşımı da koruma grubuna dahil ettiler' dedi.

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Bu sayede ABD birliklerinin koruduğu havalimanına ulaşana kadar Taliban'dan korunduklarının atlını çizen George, havaalanı çevresindeki güvenliğin 'çökmekte' olduğunu ve Afgan iş arkadaşı ve küçük kızının Taliban savaşçıları tarafından dövüldüğünü söyledi.

George, onu kurtarmaya yardım eden birlikler hakkında daha fazla yorum yapmadı. Ancak İngiliz medyası söz konusu askerlerin İngiltere'nin seçkin Özel Hava Servisi'ne (SAS) mensup olduklarını yazdı.

TALİBAN'IN AFGANİSTAN'A HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

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Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

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