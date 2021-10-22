Son dakika... Film çekiminde korkunç olay! ABD'li oyuncu Alec Baldwin yönetmeni öldürdü

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Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti.

Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybederken filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı.

Yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşünülüyor ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.

BİRKAÇ SAAT ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Alec Baldwin, yaşanan kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından setten fotoğraf paylaşmıştı.