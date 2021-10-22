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Son dakika... Film çekiminde korkunç olay! ABD'li oyuncu Alec Baldwin yönetmeni öldürdü

#Alec Baldwin#ABD#Rust
Son dakika... Film çekiminde korkunç olay ABDli oyuncu Alec Baldwin yönetmeni öldürdü

ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, Rust isimli filmin çekimi sırasında görüntü yönetmeninin kazayla ölümüne neden oldu. Olay yaşandığında çekim kameralarının kayıtta olduğu belirtildi.

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Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin bir sahnenin çekimi sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti.

Görüntü yönetmeni Halyna Hutchins (42) hayatını kaybederken filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza (48) ise yaralandı.

Yapılan ilk açıklamaya göre olayın kaza olduğu düşünülüyor ancak polis soruşturmanın devam ettiğini ve olayın tüm yönleriyle incelendiğini açıkladı.

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BİRKAÇ SAAT ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Alec Baldwin, yaşanan kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından setten fotoğraf paylaşmıştı.

Son dakika... Film çekiminde korkunç olay ABDli oyuncu Alec Baldwin yönetmeni öldürdü

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