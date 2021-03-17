Son dakika: Filistin'e ilk Kovid-19 aşıları ulaştı!

AFP'nin acil koduyla duyurduğu son dakika haberine göre koronavirüs salgınında zor zamanlar geçiren Filistin'e ilk parti Kovid-19 aşıları ulaştı.

Birleşmiş milletler ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğiyle kurulan ve fakir ülkelerin aşıya ulaşımını sağlamak için çalışan COVAX programı Filistin'e ilk parti aşıları ulaştırdı.

İsrailli güvenlik kaynaklarına göre daha önce de 60 bin doz Pfizer ve AstraZeneca aşısı Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanı'ndan Filistin tarafındaki yetkililere teslim edilmişti.

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