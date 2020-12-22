Son dakika...Filipinler'den kan donduran görüntüler ortaya çıktı

Yetkililer olayın, memur Başçavuş Jonel Nuezca ile komşuları 52 yaşındaki Sonya Gregorio ve 25 yaşındaki oğlu Frank Anthony Gregorio arasında kuzeydeki Tarlac ilinde yaşanan anlaşmazlığın sonucu meydana geldiğini söyledi.



Videodan anlaşıldığı üzere olayın meydana geldiği gün görevde olmayan polis memuru Nuezca, geleneksel olarak Noel zamanında çalınan PVC borudan yapılmış ev yapımı bir çalgı olan Boga çaldığı için komşusuyla tartıştı. Gürültü yüzünden tartışan komşuların arasındaki gerilim, kısa sürede Nuezca’nın kızının da dahil olduğu bir kavgaya dönüştü.









New York Times’ın haberine göre, polis memurunun kızı ve yaşlı kadın arasında bir ağız dalaşı yaşandı. Daha sonra polis memuru Nuezca, komşusu Bayan Gregorio ve oğluna "Sizi şimdi bitireceğim." Dedi, tabancasını çekip yaşlı kadını ve 25 yaşındaki oğlunu yakın mesafeden başlarından vurdu. Dehşet görüntüleri bununla da kalmıyor, görüntülerde polis memurunun vurulduktan sonra yere düşen yaşlı kadın ve oğluna tekrar ateş ettiği görülüyor.





Sosyal medyada infial yaratan görüntülere, mesajlaşma uygulamalarında, sosyal medyada, yerel basında ve Twitter'da #StopTheKillingPH - #PulisAngTerorista - "polis teröristtir" şeklinde tepki gösterildi.

Olay, uluslararası bir soruşturmanın odak noktası olan Filipinler Polisi'nin karıştığı bir dizi cinayetin sonuncusu. Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkilileri geçen hafta yaptıkları açıklamada, yetkililerin, Başkan Rodrigo Duterte’nin Filipinler’de uyuşturucuya karşı kanlı savaşının bir parçası olarak insanlığa karşı suç işlediği iddialarını destekleyecek kanıtlara ulaştıklarını söylemişti.

Cinayetlerin izini süren Ulusal Halk Avukatları Birliği'nin başkanı Edre Olalia, korkunç olaydan Duterte hükümetini suçladı.

"Yasaları uygulamaya yemin edenler, ceza almama garantisi ve hatta sırtlarına bir dokunuşla kanun uygulayıcılara ilham verenler, aramızda çeşitli nedenler ve koşullar nedeniyle her zaman, her yerde çılgına dönmeye hazır canavarlar yaratırsınız," ifadelerini kullandı.

Bay Duterte sık sık polisi suçluları öldürmeye teşvik etti ve görevde kaldığı sürece onları korumaya söz verdi. Bu ay memurlara ‘Dikkatli olun ve akıllı olun’ dedi” diye ekledi.