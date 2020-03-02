Son dakika: Filipinler'deki AVM'de rehine operasyonu

Filipinler'in başkenti Manila'daki bir AVM'de 30'un üzerinde insan rehin alındı.

Rehin olayını bir AVM çalışanının gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Belediye Başkanı olayla ilgili 30'un üzerinde kişinin rehin alındığını, en az 1 kişinin de çıkan olaylarda vurulduğunu ifade etti.

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