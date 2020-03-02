hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 02.03.2020 - 09:14,
Son dakika: Filipinler'deki AVM'de rehine operasyonu
Filipinler'in başkenti Manila'daki bir AVM'de 30 kişi rehin alındı. AVM'ye çok sayıda özel tim yollandı.
Filipinler'in başkenti Manila'daki bir AVM'de 30'un üzerinde insan rehin alındı.
Rehin olayını bir AVM çalışanının gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.
Belediye Başkanı olayla ilgili 30'un üzerinde kişinin rehin alındığını, en az 1 kişinin de çıkan olaylarda vurulduğunu ifade etti.
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