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HaberlerDünya HaberleriSon dakika: Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü... Çok sayıda ölü var!
GeriDünya Son dakika: Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü... Çok sayıda ölü var!
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Dünya
AA
Haber Giriş: 04.07.2021 - 08:59 | Son Güncelleme:

Son dakika: Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü... Çok sayıda ölü var!

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Filipinler'de 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü. Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, 17 kişinin öldüğü kazada şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Filipinler'in güneyinde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak iniş sırasında düştü.

Filipinler Genelkurmay Başkanı General Cirilito Sobejana, askeri uçağın Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken düştüğünü açıkladı.

Son dakika: Filipinlerde 85 kişiyi taşıyan askeri uçak düştü... Çok sayıda ölü var

Şimdiye kadar 40 kişinin kurtarıldığını belirten General Sobejana, "Arama ve kurtarma ekipleri, diğer kazazedelerin canını kurtarmak için bölgede çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Kaza nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği öğrenildi.

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