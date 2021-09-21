Son dakika: FETÖ'ye ABD'de dev darbe! 126 milyon euroluk tazminat talebi reddedildi

Hürriyet Arama ×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Haber alınamayan Tuananın annesinden çağrı... Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorumHaber alınamayan Tuana'nın annesinden çağrı... 'Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum'#Kayıp İhbarı
Hakkaride mühimmat ele geçirildiHakkari'de mühimmat ele geçirildi#Hakkari
TFFden 6 kulübe büyük müjde En üst Kadınlar Liginde oynayacaklarTFF'den 6 kulübe büyük müjde! En üst Kadınlar Ligi'nde oynayacaklar#TFF
Fatih Karagümrük - Antalyaspor maçı sonrası Ersun Yanal: Gelişerek devam ediyoruzFatih Karagümrük - Antalyaspor maçı sonrası Ersun Yanal: Gelişerek devam ediyoruz #Ersun Yanal
İran, Pfizer-BionTechin Belçikada üretilen aşılarına ülkede kullanım izni verdiİran, Pfizer-BionTech'in Belçika'da üretilen aşılarına ülkede kullanım izni verdi#İran
Bakan Bilgin İddialı bir şey söylüyorum dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecekBakan Bilgin "İddialı bir şey söylüyorum" dedi ve ekledi: Türkiye yüzde 10 büyüyecek#Vedat Bilgin
Dünya onu aşı karşıtı lider olarak tanıdı... Tehlike şimdi de BM Genel Kuruluna taşındıDünya onu aşı karşıtı lider olarak tanıdı... Tehlike şimdi de BM Genel Kurulu'na taşındı!#BM Genel Kurulu
OECD, Türkiye için büyüme tahminini yükselttiOECD, Türkiye için büyüme tahminini yükseltti#Büyüme Rakamları
Sadettin Kaynakın yaşamı film olacakSadettin Kaynak'ın yaşamı film olacak#Saadettin Kaynak
Kadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapisKadın meslektaşına cinsel saldırı suçundan oyuncu Uğur Arda Aydın’a 2 yıl 6 ay hapis#Uğur Arda Aydın
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika: FETÖ'ye ABD'de dev darbe! 126 milyon euroluk tazminat talebi reddedildi

#FETÖ#Tazminat Davası#ABD
Son dakika: FETÖye ABDde dev darbe 126 milyon euroluk tazminat talebi reddedildi

Dünya Bankası bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında Türkiye'yi haklı buldu. FETÖ/PDY üyelerinin 126 milyon avro tazminat talebini reddeden merkez, mahkeme masraflarının büyük bir kısmının da karşı tarafça ödenmesine karar verdi.

Haberin Devamı

AA-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) yapılan açıklamada, Cihan Medya Dağıtım AŞ hisselerinin yüzde 99,94'ünün sahibi olduğunu iddia eden Cascade Investments NV (Cascade) şirketinin tahkim başvurusunun sonuçlandığı bildirildi.

Açıklamada, dava açan paravan şirketi, uzun yıllar FETÖ/PDY örgütüne finansman sağlanmasında önemli işlev yürüten Belçika Türk İşadamları Derneği (BETİAD) üyesi Kenan Sezer, Mustafa Ünal, İskender Kapaklıkaya, Hüseyin Şahin, Ahmet Tanrıkulu, Ali Aktan, Musa Soydemir ve Kemal Soydemir gibi isimlerin Belçika'da kurduğu, sonrasında Orhan Azizoğlu'nun ortak olduğu anımsatıldı. Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi nezdindeki davada Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı bulunduğu kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde TMSF'nin görevlendirildiği tahkim davasında; hakem heyetinin 20 Eylül tarihli kararıyla yargılama sona ermiş, FETÖ/PDY mensuplarının kurguladığı mesnetsiz iddialar kabul görmemiş ve davada yetkisizlik kararı verilmiştir. Böylece FETÖ tarafından sistematik bir şekilde uluslararası arenada dile getirilen iddiaları ve tazminat talepli tahkim davalarının mesnetsiz ve hukuka aykırı olduğu tescil edilmiştir. Söz konusu davada, yerli ve yabancı hukuk bürolarının da destekleriyle, FETÖ/PDY üyelerinin 126 milyon avro tazminat talebi reddedildiği gibi, mahkeme masraflarının büyük bir kısmının da karşı tarafça ödenmesine karar verilmiştir."

Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz

İlgili Haber:Altun: Terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Tazminat Davası#ABD