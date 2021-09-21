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Son dakika: FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebine ret

#FETÖ#ABD#Türkiye
Son dakika: FETÖnün 100 milyon euroluk tazminat talebine ret

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi’nden (ICSID) FETÖ'nün 100 milyon euroluk tazminat talebine ret yanıtı geldi.

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Fetullahçı Terör Örgütü’ne bir darbe de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi’nden (ICSID) geldi.

Zaman Gazetesi’nin bağlı olduğu Cihan Medya Dağıtım şirketine el konulmadan önce Belçikalı paravan bir şirket üzerinden yaptığı el konulan mal varlıklarının geri verilmesi ve tahkim kurallarının uygulanmasını talep eden örgüt Türkiye'den yaklaşık 100 milyon euroluk tazminat talebinde bulunmuştu.

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi (ICSID) bu talebi reddetti ve davayı Türkiye Cumhuriyeti kazandı.

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#FETÖ#ABD#Türkiye