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Son dakika: FDA'dan aşı kararı... En yetkili isim açıkladı

#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Kovid-19
Son dakika: FDAdan aşı kararı... En yetkili isim açıkladı

Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı Fauci, FDA panelinin Johnson & Johnson (J&J) aşısının iki doz olması gerektiği sonucuna vardığını söyledi. Salgın konusunda ABD'nin en yetkili ismi olarak gösterilen Fauci, panelin oybirliğiyle aldığı kararın destekleyici aşılarını olacak vatandaşlarca memnuniyetle karşılanması gerektiğini belirtti.

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Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesinde olan dünya aşılar ile bir süredir derin bir nefes aldı. Aşılar ile ilgili yeni bilgiler ise gelmeye devam ediyor.

Koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ülkede ABD Gıda ve İlaç Dairesi Johnson & Johnson (J&J) aşısı ile ilgili merakla beklenen kararını verdi.

Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, aşısının iki doz olması gerektiği sonucuna varıldığını söyledi.

New York Post'ta yer alan habere göre, Fauci, sağlık uzmanları tek seferlik aşı olur olmaz bir sonraki dozun da alınmasını tavsiye ettiği için için J&J'ın iki dozluk bir Kovid-19 aşısı yapması gerektiğine inandığını söyledi.

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Fauci, ABC'ye yaptığı açıklamada 'Bence insanlar bu konuda kendilerini iyi hissetmeliler çünkü FDA danışmanlarının hissettikleri, gördükleri verilere göre, bu aşı başlangıçtan itibaren iki dozlu olmalıydı' dedi.

Fauci ayrıca 'İkinci dozun J&J aşısını yaptıranlar için çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu bir sorun olarak görmüyorum' ifadelerini kullandı.

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İlk dozda J&J aşısı olanların güçlendirici olarak Pfizer veya Moderna aşısını tercih etmelerinin daha iyi olabileceğini kabul eden Fauci, 'Biliyorsunuz, bahsettiğiniz veriler doğru, J&J aşısı sonrası güçlendirici aşı olarak Moderna veya Pfizer olursanız, ulaşacağınız antikorların seviyesi, iki doz J&J ile ulaşılandan çok daha yüksek olur' dedi.

Fauci, 'Bence kim olduğunuza bağlı olarak değişken olacak. Örneğin, nadiren mRNA aşısı ile gördüğünüz olası bir miyokardit olayıyla neredeyse hiç sorunu olmayacak olan doğurganlık çağındaki bir kadın bu yaklaşımı tercih etmek isteyebilir. Miyokardit olma riskinin çok çok nadir olduğu genç bir adamsanız, J&J aşısı olmak isteyebilirsiniz' şeklinde konuştu.

ABD'de uzmanlar J&J aşısı olmuş olanları hemen güçlendiriciyi dozlarını yaptırmaya çağırıyorlar.

Brown Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu dekanı Dr. Ashish Jha, Cumartesi günü CNN International'a verdiği demeçte, 'J&J çok iyi bir aşı. Bu aşının iki aşamalı olması gerektiğine inanıyorum. İnsanların ikinci doz aşılarını oldukça hızlı bir şekilde olması gerçekten acil' dedi.

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#Kovid Aşısı#Koronavirüs#Kovid-19

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