Son dakika: FBI, 11 Eylül'ün gizli belgelerini yayınladı

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili belgelerin halka açılması için talimat verdi, FBI beklenen adımı attı.

11 Eylül saldırısı ile ilgili gizli tutulan belgeler, terör saldırısından 20 yıl sonra halka açıldı.

ABD basınında yer alan habere göre, FBI, 2016'ya ait 'gizli belgeleri' Biden’ın talimatıyla halka açmaya başladı

Hava korsanlarının ABD'deki Suudi ortaklarıyla olan temaslarına ayrıntılı yer verilen belgede, 11 Eylül'de saldırıları düzenleyen hava korsanlarından ikisine yardım ettiği düşünülen bir Suudi Arabistan vatandaşına yönelik bilgiler yer alıyor.

Suudi Arabistan vatandaşı Ömer el-Bayumi'nin istihbarat ajanı olduğundan söz edilen belgede, El-Bayumi'nin, iki hava korsanına seyahat, konaklama ve finansman yardımı sağlamada yer aldığı ifade ediliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili FBI'ın soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin halka açılmasını öngören başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı.

Kaçırılan bir diğer uçak, başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

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