Son dakika... FBI, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili yeni belgeleri kamuoyuyla paylaştı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul yine kızardı Endişelendiren tablo... Yeni dönem bugün başlıyorİstanbul yine kızardı! Endişelendiren tablo... Yeni dönem bugün başlıyor#Koronavirüs
Yargıtay onadı: Çilem Doğan yeniden cezaevine girecekYargıtay onadı: Çilem Doğan yeniden cezaevine girecek#Çilem Doğan
Gecenin skandalı Hareketi herkesi şaşırttı... Önce sakin ve emindi ama sonra...Gecenin skandalı! Hareketi herkesi şaşırttı... Önce sakin ve emindi ama sonra...#Şampiyonlar Ligi
Bakan Dönmezden doğal gaz müjdesi Vatandaşın cebine yansıyacakBakan Dönmez'den doğal gaz müjdesi! Vatandaşın cebine yansıyacak#Doğal Gaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamına ulaşacağızCumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonunda çift haneli büyüme rakamına ulaşacağız#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Sağlık Bakanı Koca duyurmuştu Uygulama bugün başladıSağlık Bakanı Koca duyurmuştu! Uygulama 'bugün' başladı#Koronavirüs
Koronavirüste umutla beklenen haber geldiKoronavirüste umutla beklenen haber geldi#Koronavirüs
FBIdan 11 Eylül adımı... Yıllar sonra ortaya çıktıFBI'dan 11 Eylül adımı... Yıllar sonra ortaya çıktı#11 Eylül Saldırısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan flaş açıklama: Teklif Bidendan geldiDışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan flaş açıklama: Teklif Biden'dan geldi!#Mevlüt Çavuşoğlu
İyi ki doğdun bebek'İyi ki doğdun bebek!'#Zeynep Sever Demirel
Devler arka arkaya duyurdu Pandemi sonrası için dikkat çeken Türkiye yorumuDevler arka arkaya duyurdu! Pandemi sonrası için dikkat çeken Türkiye yorumu#Türkiye Ekonomisi
Hobi olarak üretimine başladı... Kilosu 50 bin TL Talebe yetişemiyorHobi olarak üretimine başladı... Kilosu 50 bin TL! Talebe yetişemiyor#Safran
İşte sahte avukat için istenen ceza...İşte sahte avukat için istenen ceza...#Sahte Avukat
Memur ve emekliler dikkat İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldıMemur ve emekliler dikkat! İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldı#Memur
Terk eden kocasını kiralık katil tutup öldürmüştü: Hapisten çıkınca kendini milyoner olarak bulduTerk eden kocasını kiralık katil tutup öldürmüştü: Hapisten çıkınca kendini milyoner olarak buldu#House Of Gucci
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... FBI, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili yeni belgeleri kamuoyuyla paylaştı

#11 Eylül Saldırısı#ABD#Fbı
Son dakika... FBI, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili yeni belgeleri kamuoyuyla paylaştı

ABD Adalet Bakanlığı, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) 11 Eylül saldırılarının Suudi Arabistan'la olası bağlantısını araştırdığı yüzlerce sayfa yeni gizli belgeyi açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlık, 11 Eylül saldırısıyla bağlantıları olabileceği şüpheleriyle haklarında araştırma yapılan Suudi Arabistanlı Fahad Al-Thumairy, Ömer Al-Bayoumi ve Musaed Al-Jarrah'ı konu alan FBI'nın araştırma ve bilgi notlarından oluşan 700 sayfayı aşkın yeni gizli belgeyi kamuoyuyla paylaştı.

FBI, uzun süren çabalarına rağmen biri Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği çalışanı olmak üzere 3 Suudi Arabistan vatandaşının saldırıyla ilişkilerine dair kanıtlara ulaşamadı.

Adli makamlara gönderilen ve soruşturmanın kapatılmasını sağlayan kapsamlı FBI notunda, büronun "şu anda suçlananlar dışında saldırıdan sorumlu olan ek grupları veya kişileri tespit etmediği" bildirildi.

Gözden Kaçmasın

Mahkum tek tek anlattı... CIAin gizli hapishanelerinde yaşananlar deşifre olduMahkum tek tek anlattı... CIA'in gizli hapishanelerinde yaşananlar deşifre oldu!Haberi görüntüle

Açıklanan belgelerden bir bilgi notunda, FBI, El Kaide'nin büyük saldırıların ifşa olmasını önlemek amacıyla "saldırı planlarını başkalarına önceden bildirmediği" kaydını düştü.

FBI belgelerinde ayrıca, 11 Eylül saldırganlarının da saldırıdan çok kısa süre önce eylemin niteliğine dair bilgilendirildiğine dikkat çekildi.
Öte yandan, FBI, el-Bayumi'nin istihbarat ajanı olduğundan söz edilen ve 11 Eylül saldırganlarına seyahat, konaklama ve finansman yardımı sağlamada yer aldığı bilgi notunu düzeltirken, el-Jarrah'ın da iki korsanla doğrudan herhangi bir kişisel teması olduğunu kanıtlayacak belgeye ulaşılmadığı notunu düştü.

Haberin Devamı

Bakanlıkça açıklanan belgelere göre, FBI, El Kaide ajanlarının Suudi hükümetinin haberi olmadan Suudi Arabistan İslami İşler Bakanlığına sızıp sızmadığını da araştırdı.

FBI, 11 Eylül terör saldırılarıyla ilgili soruşturmalarına dayanan ve bugüne kadar gizli olan belgelerin ilkini ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla 12 Eylül'de halka açmıştı.

Gözden Kaçmasın

Son dakika: 2nci 11 Eylül açıklaması... Pentagon tarih vererek uyardıSon dakika: 2'nci 11 Eylül açıklaması... Pentagon tarih vererek uyardı!Haberi görüntüle

Suudi Arabistan'ın Washington'daki Büyükelçiliği, Eylül ayında bir açıklama yayımlayarak, herhangi bir suç ortaklığı iddiasını "kötü niyetli ve kategorik olarak yanlış" şeklinde nitelendirmişti.

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak, başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve yaklaşık 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#11 Eylül Saldırısı#ABD#Fbı

BAKMADAN GEÇME!

Yiğit Kirazcıdan sevgilisi Pınar Denize doğum günü mesajı

Yiğit Kirazcı'dan sevgilisi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı

#Zeynep Sever Demirel
Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin
Bayide yok, galeri el yakıyor Sıfır otomobil almak zorlaştı

Bayide yok, galeri el yakıyor! Sıfır otomobil almak zorlaştı

#Otomotiv